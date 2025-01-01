Programme MQL5

fürdie Arbeit des mql5-Progarmms muss es kompiliert werden (Druckknopf "Kompilieren" oder Taste F7). Compilierung muss ohne Fehler vergehen (zugelassen sind Warnungen, die analysiert werden muessen). Dabei muss im entsprechenden Verzeichnis, terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicators oder terminal_dir\MQL5\scripts, Durchführungsdatei mit demselben Namen und Erweiterung EX5 erzeugt werden. Gerade diese Datei muss abgelaufen lassen.

Besonderheiten der mql5-Programme werden in folgenden Abschnitten beschrieben:

Experten, Benutzeranzeiger und Scripts werden zum einen der offenen Charts durch Drag'n'Drop aus dem Fenster "Navigator" des Client-Terminals auf entsprechenden Chart angehängt. Mql5-Programme können nur beim angeschaltenen Client-Terminals funktionieren.

Damit Expert zu arbeiten stoppt, muss er vom Chart durch die Wahl "Ratgeber - Entfernen" vom Kontextmenue des Charts entfernt werden. Arbeit der Ratgeber werden auch vom Verhalten des Knopfes "Ratgeber Erlauben/verbieten" beinflusst.

Damit Benutzeranzeiger zu arbeiten stoppt, muss man ihn vom Chart entfernen.

Benutzeranzeiger und Ratgeber arbeiten bis sie explizit vom Chart entfernt werden; Information über angehängte Ratgeber und Benutzeranzeiger wird zwischen Starts des Client-Terminals gespeichert.

Scripts werden einmal ausgeführt und nach Arbeitabschluss oder bei Veränderung des Verhaltens des laufenden Charts oder nach Abschluss des Client-Terminals automatisch entfernt. Beim neuen Start des Client-Terminals werden Scripts nicht ablaufen lassen, denn die Information über sie wird nicht gespeichert.

Auf einem Chart können ein Expert, ein Script und unbegrenzte Zahl der Anzeiger funktionieren.

Dienste erfordern keine Bindung an ein Chart, um zu funktionieren, und sind für die Ausführung von Hilfsfunktionen konzipiert. Mit einem Dienst können Sie beispielsweise ein nutzerspezifisches Symbol erstellen, dessen Chart öffnen, Daten dafür in einer Endlosschleife mit den Netzwerkfunktionen empfangen und ständig aktualisieren.