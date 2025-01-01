DokumentationKategorien
Gibt die Anzahl der Elemente in der angegebenen Arraydimension.

int  ArrayRange(
   const void&   array[],      // Array für die Prüfung 
   int           rank_index    // Nummer der Dimension 
   );

Parameter

array[]

[in]  Das geprüfte Array.

rank_index

[in]  Index der Dimension.

Rückgabewert

Anzahl der Elemente in der angegebenen Arraydimension

Hinweis

Da die Indizes bei Null beginnen, ist die Anzahl der Dimensionen des Arrays um eins größer als der Index der letzten Dimension.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- erstellen Sie vierdimensionalen Array
   double array[][5][2][4];
//--- stellen Sie die Größe der Nullmessung 
   ArrayResize(array,10,10);
//--- drucken Sie die Dimensionen der Messungen
   int temp;
   for(int i=0;i<4;i++)
     {
      //--- bekommen Sie die Größe der i-ten Messung
      temp=ArrayRange(array,i);
      //--- drucken
      PrintFormat("dim = %d, range = %d",i,temp);
     }
//--- Ergebnis
// dim = 0, range = 10
// dim = 1, range = 5
// dim = 2, range = 2
// dim = 3, range = 4
  }