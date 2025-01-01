- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayRange
Gibt die Anzahl der Elemente in der angegebenen Arraydimension.
|
int ArrayRange(
Parameter
array[]
[in] Das geprüfte Array.
rank_index
[in] Index der Dimension.
Rückgabewert
Anzahl der Elemente in der angegebenen Arraydimension
Hinweis
Da die Indizes bei Null beginnen, ist die Anzahl der Dimensionen des Arrays um eins größer als der Index der letzten Dimension.
Beispiel:
|
void OnStart()