GetLastError
Gibt Inhalt der Systemvariable _LastError zurück.
int GetLastError();
Rückgabewert
Gibt Wert des letzten Fehlers, der während der Durchführung des mql5-Programms entstanden ist, zurück.
Hinweis
Nach Aufruf der Funktion wird der Variable _LastError nicht der Wert Null (kein Fehler) zugewiesen. Um den Wert von _LastError auf Null zurückzusetzen, muss die Funktion ResetLastError() aufgerufen werden.
Beispiel:
