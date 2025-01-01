GetLastError

Gibt Inhalt der Systemvariable _LastError zurück.

int GetLastError();

Rückgabewert

Gibt Wert des letzten Fehlers, der während der Durchführung des mql5-Programms entstanden ist, zurück.

Hinweis

Nach Aufruf der Funktion wird der Variable _LastError nicht der Wert Null (kein Fehler) zugewiesen. Um den Wert von _LastError auf Null zurückzusetzen, muss die Funktion ResetLastError() aufgerufen werden.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlRates rates[1]={}; // Darstellung der Daten der aktuellen Bar hier



//--- absichtlich eine Funktion mit ungeeigneten Parametern aufrufen

int res=CopyRates(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, 2, rates);

if(res!=2)

PrintFormat("CopyRates() returned %d. LastError %d", res, GetLastError());



//--- Rücksetzen des letzten Fehlercodes vor dem Kopieren der aktuellen Balkendaten in die MqlRates-Struktur

ResetLastError();

//--- wenn die Funktion nicht korrekt funktioniert hat, wird ein Fehlerwert ungleich Null ausgewiesen

CopyRates(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, 1, rates);

Print("CopyRates() error ", GetLastError());



//--- Druck des Arrays der erhaltenen Werte

ArrayPrint(rates);

}

Siehe auch

Rückgabecodes des Handelsservers