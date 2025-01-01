DokumentationKategorien
GetLastError

Gibt Inhalt der Systemvariable _LastError zurück.

int  GetLastError();

Rückgabewert

Gibt Wert des letzten Fehlers, der während der Durchführung des mql5-Programms entstanden ist, zurück.

Hinweis

Nach Aufruf der Funktion wird der Variable _LastError nicht der Wert Null (kein Fehler) zugewiesen. Um den Wert von _LastError auf Null zurückzusetzen, muss die Funktion ResetLastError() aufgerufen werden.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlRates rates[1]={};   // Darstellung der Daten der aktuellen Bar hier
   
//--- absichtlich eine Funktion mit ungeeigneten Parametern aufrufen
   int res=CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT02rates);
   if(res!=2)
      PrintFormat("CopyRates() returned %d. LastError %d"resGetLastError());
 
//--- Rücksetzen des letzten Fehlercodes vor dem Kopieren der aktuellen Balkendaten in die MqlRates-Struktur
   ResetLastError();
//--- wenn die Funktion nicht korrekt funktioniert hat, wird ein Fehlerwert ungleich Null ausgewiesen
   CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT01rates);
   Print("CopyRates() error "GetLastError());
     
//--- Druck des Arrays der erhaltenen Werte
   ArrayPrint(rates);
  }

Siehe auch

