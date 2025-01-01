PlotIndexGetInteger

Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der entsprechenden Indikatorlinie zurück. Eigenschaft muss der Typen int, color, bool oder char sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

Aufruf mit Andeutung des Identifikatoren der Eigenschaft.

int PlotIndexGetInteger(

int plot_index,

int prop_id,

);

Aufruf mit Andeutung des Identifikatoren und Modifikatoren der Eigenschaft .

int PlotIndexGetInteger(

int plot_index,

int prop_id,

int prop_modifier

)

Parameter

plot_index

[in] Index der graphischen Darstellung

prop_id

[in] Identifikator der Indikatoreigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER sein.

prop_modifier

[in] Modifikator der angegebenen Eigenschaft. Nur Eigenschaften der Farbeneindexe erfordert einen Modifikator.

Hinweis

Funktion ist für Extrahieren der Zeichneneinstellungen der entsprechenden Indikatorlinie bestimmt. Funktion arbeitet mit der Funktion PlotIndexSetInteger für Kopieren der Indikatoreigenschaften von einer Linie in die andere.

Beispiel: Indikator, der Kerzen in Farben zeichnet abhängig von dem Wochentag. Farben für jeden Tag werden programmweise vorgegeben.