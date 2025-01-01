- Stile der Indikator in den Beispielen
- Zusammenhang zwischen Eigenschaften des Indikators und entsprechenden Funktionen
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der entsprechenden Indikatorlinie zurück. Eigenschaft muss der Typen int, color, bool oder char sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
Aufruf mit Andeutung des Identifikatoren der Eigenschaft.
|
int PlotIndexGetInteger(
Aufruf mit Andeutung des Identifikatoren und Modifikatoren der Eigenschaft .
|
int PlotIndexGetInteger(
Parameter
plot_index
[in] Index der graphischen Darstellung
prop_id
[in] Identifikator der Indikatoreigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER sein.
prop_modifier
[in] Modifikator der angegebenen Eigenschaft. Nur Eigenschaften der Farbeneindexe erfordert einen Modifikator.
Hinweis
Funktion ist für Extrahieren der Zeichneneinstellungen der entsprechenden Indikatorlinie bestimmt. Funktion arbeitet mit der Funktion PlotIndexSetInteger für Kopieren der Indikatoreigenschaften von einer Linie in die andere.
Beispiel: Indikator, der Kerzen in Farben zeichnet abhängig von dem Wochentag. Farben für jeden Tag werden programmweise vorgegeben.
|
#property indicator_separate_window