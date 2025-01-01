DokumentationKategorien
Gibt die Anzahl der offenen Positionen zurück.

int  PositionsTotal();

Rückgabewert

Wert vom Typ int.

Hinweis

Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehrerer Handelsgeschäfte darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht miteinander verwechseln.

Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)können gleichzeitig mehrere Positionen eines Symbols vorhanden sein.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Anzahl der offenen Positionen auf dem Konto im Journal abrufen und ausdrucken
   int total=PositionsTotal();
   Print("Number of open positions on account: "total);
   /*
   Ergebnis:
   Number of open positions on account2
   */
  }

Siehe auch

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Eigenschaften der Positionen