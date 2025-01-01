- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartTimePriceToXY
Konvertiert die Koordinaten des Charts aus der Darstellung von Zeit/Preis in die X- und Y- Koordinaten.
|
bool ChartTimePriceToXY(
Parameter
chart_id
[in] ID des Charts. 0 bedeutet den aktuellen Chart.
sub_window
[in] Nummer des Unterfensters. 0 bedeutet das Hauptfenster des Charts.
time
[in] Der Wert der Zeit auf dem Chart, für den ein Wert in Pixels auf der X-Achse erhalten wird. Der Ursprung ist in der oberen linken Ecke das Hauptfenster des Charts.
price
[in] Der Wert des Preises auf dem Chart, für den ein Wert in Pixels auf der Y-Achse erhalten wird. Der Ursprung ist in der oberen linken Ecke das Hauptfenster des Charts.
x
[out] Die Variable, in die Konvertierung von Zeit in X-Koordinate erhalten wird.
y
[out] Die Variable, in die Konvertierung von Preis in Y-Koordinate erhalten wird.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().
Beispiel:
|
#define BAR_NUMBER 0 // Nummer des Balkens dessen Preis und die Zeit wir erhalten
Siehe auch