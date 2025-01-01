ChartTimePriceToXY

Konvertiert die Koordinaten des Charts aus der Darstellung von Zeit/Preis in die X- und Y- Koordinaten.

bool ChartTimePriceToXY(

long chart_id,

int sub_window,

datetime time,

double price,

int& x,

int& y

);

Parameter

chart_id

[in] ID des Charts. 0 bedeutet den aktuellen Chart.

sub_window

[in] Nummer des Unterfensters. 0 bedeutet das Hauptfenster des Charts.

time

[in] Der Wert der Zeit auf dem Chart, für den ein Wert in Pixels auf der X-Achse erhalten wird. Der Ursprung ist in der oberen linken Ecke das Hauptfenster des Charts.

price

[in] Der Wert des Preises auf dem Chart, für den ein Wert in Pixels auf der Y-Achse erhalten wird. Der Ursprung ist in der oberen linken Ecke das Hauptfenster des Charts.

x

[out] Die Variable, in die Konvertierung von Zeit in X-Koordinate erhalten wird.

y

[out] Die Variable, in die Konvertierung von Preis in Y-Koordinate erhalten wird.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Beispiel:

#define BAR_NUMBER 0 // Nummer des Balkens dessen Preis und die Zeit wir erhalten



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Daten eines einzelnen Balkens durch den Index BAR_NUMBER kopieren

MqlRates rates[]={};

if(CopyRates(_Symbol, _Period, BAR_NUMBER, 1, rates)!=1)

{

PrintFormat("CopyRates() failed for bar %d. Error %d", BAR_NUMBER, GetLastError());

return;

}



//--- Konvertierung des erhaltenen Preises und der Zeit in Chart-Pixel-Koordinaten

int x=0, y=0;

ResetLastError();

if(!ChartTimePriceToXY(ChartID(), 0, rates[0].time, rates[0].close, x, y))

{

Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- das erhaltene Ergebnis in das Journal drucken

PrintFormat("For bar[%d] with opening time %s and price %.*f, the chart coordinates are x: %d, y: %d", BAR_NUMBER, TimeToString(rates[0].time), _Digits, rates[0].close, x, y);



/*

Ergebnis:

For bar[0] with opening time 2024.08.09 15:06 and price 1.27378, the chart coordinates are x: 784, y: 240

*/

}

Siehe auch

ChartXYToTimePrice()