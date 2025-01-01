Nachschlagewerk MQL5HandelssignaleSignalInfoGetDouble
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalInfoGetDouble
Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ double von den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals zurück.
|
double SignalInfoGetDouble(
Parameter
property_id
[in] Der Identifikator der Eigenschaft in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE sein.
Rückgabewert
Der Wert von double der angegebenen Eigenschaft.