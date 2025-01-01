DokumentationKategorien
SignalInfoGetDouble

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ double von den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals zurück.

double  SignalInfoGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE     property_id,     // Identifikator der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Der Identifikator der Eigenschaft in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE sein.

Rückgabewert

Der Wert von double der angegebenen Eigenschaft.