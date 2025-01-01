DokumentationKategorien
Abrufen des Feldtyps nach dem Index.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE  DatabaseColumnType(
   int  request,     // Handle der Anfrage, das durch DatabasePrepare erhalten wurde
   int  column       // Feldindex der Anfrage
   );

Parameter

request

[in]  Handle der Anfrage, das von DatabasePrepare() erhalten wurde.

column

[in]  Feldindex der Anfrage. Die Feldnummerierung beginnt bei Null und darf DatenbankColumnsCount() - 1. nicht überschreiten.

Rückgabewert

Es wird der Feldtyp aus der Enumeration ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE zurückgegeben. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — ungültiges Handle der Anfrage;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  — Der 'Spaltenindex' überschreitet DatabaseColumnsCount()-1.

Hinweis

Der Wert kann nur erhalten werden, wenn vorher mindestens ein Aufruf von DatabaseRead() für die 'Anfrage' erfolgte.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

ID

Beschreibung

DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID

Error Getting Type, die Fehlernummer kann mit GetLastError() abgerufen werden.

DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER

Typ ganze zahl

DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT

Typ reelle Zahl

DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT

Typ Zeichenkette

DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB

Typ binär

DATABASE_FIELD_TYPE_NULL

Sondertyp NULL

Siehe auch

