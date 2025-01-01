HistoryDealsTotal

Gibt die Anzahl der Deals in der Historie zurück. Vor dem Aufruf der Funktion HistoryDealsTotal(), müssen Sie die Historie der Transaktionen und Aufträge mit der HistorySelect() oder HistorySelectByPosition() abrufen.

int HistoryDealsTotal();

Rückgabewert

Wert vom Typ int.

Hinweis

Man darf Order, Deal und Position nicht miteinander verwechseln. Jeder Deal ist das Ergebnis der Ausführung eines Auftrags, jede Position ist das Abschlussergebnis eines oder mehrerer Deals.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Anfordern des gesamten vorhandenen Historie des Kontos

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- Abrufen und Ausdrucken aller Deals in der Liste

int total=HistoryDealsTotal();

Print("Number of historical deals on the account: ", total);

/*

Ergebnis:

Number of historical deals on the account: 339

*/

}

Siehe auch

HistorySelect(), HistoryDealGetTicket(), Eigenschaften der Deals