- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryDealsTotal
Gibt die Anzahl der Deals in der Historie zurück. Vor dem Aufruf der Funktion HistoryDealsTotal(), müssen Sie die Historie der Transaktionen und Aufträge mit der HistorySelect() oder HistorySelectByPosition() abrufen.
int HistoryDealsTotal();
Rückgabewert
Wert vom Typ int.
Hinweis
Man darf Order, Deal und Position nicht miteinander verwechseln. Jeder Deal ist das Ergebnis der Ausführung eines Auftrags, jede Position ist das Abschlussergebnis eines oder mehrerer Deals.
Beispiel:
Siehe auch
HistorySelect(), HistoryDealGetTicket(), Eigenschaften der Deals