OrderGetString
Gibt die angeforderte Ordereigenschaft zurück, die vorher durch die Funktion OrderGetTicket oder OrderSelect gewählt wurde. Eigenschaft der Order muss vom Typ string sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
1. Gibt den Wert der Eigenschaft selbst zurück.
string OrderGetString(
2. Gibt true oder false zurück, abhängig davon, ob die Funktion erfolgreich durchgeführt wurde. Im Erfolgsfall wird der Wert der Eigenschaft in die Empfangsvariable gestellt, die durch Referenz auf den letzten Parameter übertragen wird.
bool OrderGetString(
Parameter
property_id
[in] Identifikator der Ordereigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING sein.
string_var
[out] Variable vom Typ string, die den Wert der angeforderten Eigenschaft annimmt.
Rückgabewert
Wert vom Typ string.
Hinweis
Man darf gültige schwebende Aufträge nicht mit Positionen verwechseln, die in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals dargestellt werden.
Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehrerer Handelsgeschäfte darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht miteinander verwechseln.
Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) können gleichzeitig mehrere Positionen für ein Symbol existieren.
Für den Erhalt der aktuellen Daten der Order ist es empfehlenswert, die Funktion OrderSelect() aufzurufen, bevor man die aktualisierten Daten aufruft.
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch