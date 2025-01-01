DokumentationKategorien
Gibt die Information über den Zustand der historischen Daten zurück. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

Gibt den Wert der Eigenschaft direkt.

long  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // Symbolname
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // Periode
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // Identifikator der Eigenschaft
   );

Gibt true oder false zurück abhängig von der erfolgreichen Durchführung der Funktion.

bool  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // Symbolname
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // Periode
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // Identifikator der Eigenschaft
   long&                      long_var         // Variable für die Erhaltung der Information 
   );

Parameter

symbol_name

[in]  Symbol.

timeframe

[in]  Periode.

prop_id

[in]  Identifikator der angeforderten Eigenschaft, Enumerationswert ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

long_var

[out]  Variable, in die der Wert der angeforderten Eigenschaft gesetzt wird.

Rückgabewert

Wert des Typs long für die erste Variante des Aufrufes.  

für die zweite Variante des Aufrufs gibt true zurück, wenn diese Eigenschaft zugaenglich ist und der Wert in der Variable long_var aufbewahren wird, anderenfalls gibt false zurück. Für die zusaetzliche Information über den Fehler rufen Sie die Funktion GetLastError() auf.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//---
   Print("Anzahl der Bars für Symbol-Periode zur Zeit = ",
         SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_BARS_COUNT));
 
   Print("Das erste Datum für Symbol-Periode zur Zeit = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE));
 
   Print("Das erste Datum in der Geschichte für Symbol auf dem Server = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SERVER_FIRSTDATE));
 
   Print("Symboldaten werden synchronisiert = ",
         (bool)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SYNCHRONIZED));
  }