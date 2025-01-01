SeriesInfoInteger

Gibt die Information über den Zustand der historischen Daten zurück. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

Gibt den Wert der Eigenschaft direkt.

long SeriesInfoInteger(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER prop_id,

);

Gibt true oder false zurück abhängig von der erfolgreichen Durchführung der Funktion.

bool SeriesInfoInteger(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER prop_id,

long& long_var

);

Parameter

symbol_name

[in] Symbol.

timeframe

[in] Periode.

prop_id

[in] Identifikator der angeforderten Eigenschaft, Enumerationswert ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

long_var

[out] Variable, in die der Wert der angeforderten Eigenschaft gesetzt wird.

Rückgabewert

Wert des Typs long für die erste Variante des Aufrufes.

für die zweite Variante des Aufrufs gibt true zurück, wenn diese Eigenschaft zugaenglich ist und der Wert in der Variable long_var aufbewahren wird, anderenfalls gibt false zurück. Für die zusaetzliche Information über den Fehler rufen Sie die Funktion GetLastError() auf.

Beispiel: