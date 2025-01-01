- ChartApplyTemplate
ChartGetInteger
Restituisce il valore di una proprietà corrispondente del grafico specificato. La proprietà del grafico deve essere di tipo datetime, int o bool. Ci sono 2 varianti di chiamate di funzione.
1. Restituisce il valore della proprietà direttamente.
|
long ChartGetInteger(
2. Restituisce true o false, a seconda se la funzione ha avuto successo. In caso di successo, il valore della proprietà viene posto in una variabile target long_var passata per riferimento.
|
bool ChartGetInteger(
Parametri
chart_id
[in] ID del Grafico. 0 significa il grafico corrente.
prop_id
[in] ID proprietà del Grafico. Questo valore può essere uno dei valori ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER.
sub_window
[in] Numero di sottofinestra grafico. Per il primo caso, il valore di default è 0 (finestra grafico principale). La maggior parte delle proprietà non richiedono un numero sottofinestra.
long_var
[out] Variabile target di tipo long per la proprietà richiesta.
Valore restituito
Il valore di tipo long.
Per il caso della seconda chiamata restituisce true se la proprietà specificata è disponibile ed il suo valore è stato memorizzato nella variabile long_var, altrimenti restituisce false. Per ottenere ulteriori informazioni sull' errore, è necessario richiamare la funzione GetLastError().
Nota
La funzione è sincrona, il che significa che attende l'esecuzione di tutti i comandi che sono stati aggiunti alla coda del chart prima della sua chiamata.
Esempio:
|
voidOnStart()