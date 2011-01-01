- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
Rimuove un indicatore con il nome specificato dalla finestra del grafico specificato.
bool ChartIndicatorDelete(
Parametri
chart_id
[in] ID del Grafico. 0 indica il grafico corrente.
sub_window
[in] Numero di sottofinestra grafico. 0 denota la principale sottofinestra del grafico.
const indicator_shortname
[in] Nome breve dell'indicatore che si trova nella proprietà INDICATOR_SHORTNAME con la funzione IndicatorSetString(). Per ottenere il nome breve di un indicatore utilizzare la funzione ChartIndicatorName().
Valore restituito
Restituisce true in caso di eliminazione di successo dell'indicatore. In caso contrario, restituisce false. Per ottenere i dettagli dell' errore utilizzare la funzione GetLastError().
Nota
Se due indicatori con identici nomi brevi esistono nella sottofinestra del grafico, il primo in riga verrà eliminato.
Se altri indicatori su questo grafico si basano sui valori dell'indicatore che viene eliminato, tali indicatori verranno cancellati.
Non confondere il nome breve indicatore e il nome del file che viene specificato durante la creazione di un indicatore con le funzioni iCustom() ed IndicatorCreate(). Se il nome breve di un indicatore non è impostato in modo esplicito, il nome del file che contiene il codice sorgente dell'indicatore verrà specificato durante la compilazione.
L' eliminazione di un indicatore da un grafico non vuol dire che la sua parte di calcolo sarà cancellata dalla memoria del terminale. Per rilasciare l'handle utilizzare la funzione IndicatorRelease().
Il nome breve dell'indicatore dovrebbe essere formato correttamente. Questo viene scritto nella proprietà INDICATOR_SHORTNAME utilizzando la funzione IndicatorSetString(). E' raccomandato che il nome breve deve contenere i valori di tutti i parametri di input dell'indicatore, poiché l'indicatore eliminato dal grafico dalla funzione ChartIndicatorDelete() è identificato dal nome breve.
Esempio di eliminazione di un indicatore dopo l'inizializzazione non riuscito:
Vedi anche
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()