Restituisce la versione del terminale MetaTrader 5.

version()

Valore di Ritorno

Restituisce la versione del terminale MetaTrader 5, la build e la data di rilascio. Restituisce Nessuna in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().

Nota

La funzione version() restituisce la versione del terminale, la build e la data di rilascio come una tupla di tre valori:

Tipo

Descrizione

Valore di esempio

integer

Versione del terminale MetaTrader 5

500

integer

Build

2007

string

Data di rilascio della Build

'25 Feb 2019'

Esempio:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# visualizza i dati sul pacchetto MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# stabilisce la connessione al terminale MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() fallito, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# visualizza i dati sulla versione MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# visualizza i dati sullo status della connessione, sul nome del server e sull'account di trading 'così come sono'
print(mt5.terminal_info())
print()
 
# ottiene proprietà sotto forma di dizionario
terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()
# converte il dizionario in DataFrame e stampa
df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])
print("terminal_info() as dataframe:")
print(df[:-1])
 
# interrompe la connessione al terminale MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Result:
Autore del pacchetto MetaTrader5: MetaQuotes Software Corp.
Versione del pacchetto MetaTrader5: 5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...
 
terminal_info() as dataframe:
                 property                         value
0       community_account                          True
1    community_connection                          True
2               connected                          True
3            dlls_allowed                         False
4           trade_allowed                         False
5       tradeapi_disabled                         False
6           email_enabled                         False
7             ftp_enabled                         False
8   notifications_enabled                         False
9                    mqid                         False
10                  build                          2367
11                maxbars                          5000
12               codepage                          1251
13              ping_last                         77881
14      community_balance                       707.107
15         retransmission                             0
16                company     MetaQuotes Software Corp.
17                   name                  MetaTrader 5
18               language                       Russian
19                   path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
20              data_path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
 

