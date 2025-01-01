- SymbolsTotal
SymbolInfoTick
La funzione restituisce i prezzi correnti di un simbolo specificato in una variabile del tipo MqlTick.
bool SymbolInfoTick(
Parametri
symbol
[in] Nome del Simbolo.
tick
[out] Link alla struttura del tipo MqlTick, a cui verranno apposti il prezzo ed orario correnti dell'ultimo aggiornamento di prezzo.
Valore restituito
La funzione restituisce true in caso di successo, altrimenti restituisce false.
Esempio
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"