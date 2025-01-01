DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMarket InfoSymbolInfoTick 

SymbolInfoTick

La funzione restituisce i prezzi correnti di un simbolo specificato in una variabile del tipo MqlTick.

bool  SymbolInfoTick(
   string    symbol,     // nome del simbolo
   MqlTick&  tick        // riferimento ad una struttura
   );

Parametri

symbol

[in] Nome del Simbolo.

tick

[out] Link alla struttura del tipo MqlTick, a cui verranno apposti il prezzo ed orario correnti dell'ultimo aggiornamento di prezzo.

Valore restituito

La funzione restituisce true in caso di successo, altrimenti restituisce false.

Esempio

#define SYMBOL_NAME "EURUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- dichiarare un array con il tipo di struttura MqlTick di dimensione 1
   MqlTick tick[1]={};
   
//--- ottenere gli ultimi prezzi per il simbolo SYMBOL_NAME nella struttura MqlTick
   if(!SymbolInfoTick(SYMBOL_NAMEtick[0]))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- inviare i dati ottenuti al journal
   PrintFormat("Latest price data for the '%s' symbol:"SYMBOL_NAME);
   ArrayPrint(tick);
  /*
  risultato:
   Latest price data for the 'EURUSDsymbol:
                    [time]   [bid]   [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
   [02024.05.17 23:58:54 1.08685 1.08695 0.0000        0 1715990334319       6       0.00000
  */
  }