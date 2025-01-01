MQL5 RiferimentoSegnali di TradeSignalInfoGetInteger
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalInfoGetInteger
Restituisce il valore della proprietà di tipo integer delle impostazioni di copia del segnale.
long SignalInfoGetInteger(
Parametri
property_id
[in] Identificatore proprietà di parametri di copia del segnale. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.
Valore restituito
Il valore della proprietà di tipo integer delle impostazioni di copia del segnale.