SignalInfoGetInteger

Restituisce il valore della proprietà di tipo integer delle impostazioni di copia del segnale.

long  SignalInfoGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER     property_id,     // identificatore proprietà
   );

Parametri

property_id

[in]  Identificatore proprietà di parametri di copia del segnale. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.

Valore restituito

Il valore della proprietà di tipo integer delle impostazioni di copia del segnale.