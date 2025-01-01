DocumentazioneSezioni
La funzione riceve la proprietà del dispositivo dal driver OpenCL.

bool  CLGetDeviceInfo(
   int     handle,          // Hande del dispositivo OpenCL
   int     property_id,     // proprietà ID richiesta
   uchar&  data[],          // array per la ricezione dati
   uint&   size             // slitta gli elementi array, il valore di default è 0
   );

Parametri

handle

[in] L'Indice del dispositivo OpenCL o l'handle OpenCL creato dalla funzione CLContextCreate().

property_id

[in]  ID della proprietà del dispositivo OpenCL che dev'essere ricevuta. I valori possono essere di uno di quelli predeterminati elencati nella tabella sottostante.

data[]

[out] L'array per la ricezione di dati sulla proprietà richiesta.

grandezza

[out] Grandezza dei dati ricevuti nell'array dati[].

Valore restituito

vero se ha successo, altrimenti false. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().

Nota

Per array uni-dimensionali, il numero dell'elemento, da cui partono i dati per la lettura di Buffer OpenCL, è calcolato tenendo conto della flag AS_SERIES.

L'elenco di ID disponibili sulle proprietà del dispositivo OpenCL

La descrizione esatta della proprietà e le sue funzioni possono essere trovate all'indirizzo del sito web ufficiale OpenCL.

Identificatore

Valore

CL_DEVICE_TYPE

0x1000

CL_DEVICE_VENDOR_ID

0x1001

CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS

0x1002

CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIMENSIONS

0x1003

CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE

0x1004

CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES

0x1005

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_CHAR

0x1006

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_SHORT

0x1007

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_INT

0x1008

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_LONG

0x1009

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_FLOAT

0x100A

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_DOUBLE

0x100B

CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY

0x100C

CL_DEVICE_ADDRESS_BITS

0x100D

CL_DEVICE_MAX_READ_IMAGE_ARGS

0x100E

CL_DEVICE_MAX_WRITE_IMAGE_ARGS

0x100F

CL_DEVICE_MAX_MEM_ALLOC_SIZE

0x1010

CL_DEVICE_IMAGE2D_MAX_WIDTH

0x1011

CL_DEVICE_IMAGE2D_MAX_HEIGHT

0x1012

CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_WIDTH

0x1013

CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_HEIGHT

0x1014

CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_DEPTH

0x1015

CL_DEVICE_IMAGE_SUPPORT

0x1016

CL_DEVICE_MAX_PARAMETER_SIZE

0x1017

CL_DEVICE_MAX_SAMPLERS

0x1018

CL_DEVICE_MEM_BASE_ADDR_ALIGN

0x1019

CL_DEVICE_MIN_DATA_TYPE_ALIGN_SIZE

0x101A

CL_DEVICE_SINGLE_FP_CONFIG

0x101B

CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_TYPE

0x101C

CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHELINE_SIZE

0x101D

CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_SIZE

0x101E

CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE

0x101F

CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFER_SIZE

0x1020

CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_ARGS

0x1021

CL_DEVICE_LOCAL_MEM_TYPE

0x1022

CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE

0x1023

CL_DEVICE_ERROR_CORRECTION_SUPPORT

0x1024

CL_DEVICE_PROFILING_TIMER_RESOLUTION

0x1025

CL_DEVICE_ENDIAN_LITTLE

0x1026

CL_DEVICE_AVAILABLE

0x1027

CL_DEVICE_COMPILER_AVAILABLE

0x1028

CL_DEVICE_EXECUTION_CAPABILITIES

0x1029

CL_DEVICE_QUEUE_PROPERTIES

0x102A

CL_DEVICE_NAME

0x102B

CL_DEVICE_VENDOR

0x102C

CL_DRIVER_VERSION

0x102D

CL_DEVICE_PROFILE

0x102E

CL_DEVICE_VERSION

0x102F

CL_DEVICE_EXTENSIONS

0x1030

CL_DEVICE_PLATFORM

0x1031

CL_DEVICE_DOUBLE_FP_CONFIG

0x1032

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_HALF

0x1034

CL_DEVICE_HOST_UNIFIED_MEMORY

0x1035

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_CHAR

0x1036

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_SHORT

0x1037

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_INT

0x1038

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_LONG

0x1039

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_FLOAT

0x103A

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_DOUBLE

0x103B

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_HALF

0x103C

CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION

0x103D

CL_DEVICE_LINKER_AVAILABLE

0x103E

CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS

0x103F

CL_DEVICE_IMAGE_MAX_BUFFER_SIZE

0x1040

CL_DEVICE_IMAGE_MAX_ARRAY_SIZE

0x1041

CL_DEVICE_PARENT_DEVICE

0x1042

CL_DEVICE_PARTITION_MAX_SUB_DEVICES

0x1043

CL_DEVICE_PARTITION_PROPERTIES

0x1044

CL_DEVICE_PARTITION_AFFINITY_DOMAIN

0x1045

CL_DEVICE_PARTITION_TYPE

0x1046

CL_DEVICE_REFERENCE_COUNT

0x1047

CL_DEVICE_PREFERRED_INTEROP_USER_SYNC

0x1048

CL_DEVICE_PRINTF_BUFFER_SIZE

0x1049

CL_DEVICE_IMAGE_PITCH_ALIGNMENT

0x104A

CL_DEVICE_IMAGE_BASE_ADDRESS_ALIGNMENT

0x104B

Esempio:

voidOnStart()
  {
//--- 
   int dCount= CLGetInfoInteger(0,CL_DEVICE_COUNT);
   for(int i = 0; i<dCount; i++)
     {
      int clCtx=CLContextCreate(i);
      if(clCtx == -1)
         Print("ERRORE in CLContextCreate");
      string device;
      CLGetInfoString(clCtx,CL_DEVICE_NAME,device);
      Print(i,": ",device);
      uchar data[1024];
      uint size;
      CLGetDeviceInfo(clCtx,CL_DEVICE_VENDOR,data,size);
      Print("size = ",size);
      string str=CharArrayToString(data);
      Print(str);
     }
  }
//--- esempio di scritte nell' Expert Journal
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      2: Advanced Micro Devices, Inc.
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      size = 32
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      Tahiti
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      Intel(R) Corporation
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      size = 21
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      1:        Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      NVIDIA Corporation
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      size = 19
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      0: GeForce GTX 580