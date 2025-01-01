ObjectGetInteger

La funzione restituisce il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente. La proprietà oggetto deve essere di tipo datetime, int, colore, bool o char. Ci sono due varianti della funzione.

1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.

long ObjectGetInteger(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int prop_modifier=0

);

2. Restituisce true o false, a seconda del successo della funzione. In caso di successo, il valore della proprietà è posto in una variabile passata per riferimento, dall'ultimo parametro.

bool ObjectGetInteger(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int prop_modifier,

long& long_var

);

Parametri

chart_id

[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.

name

[in] Nome dell'oggetto.

prop_id

[in] ID della proprietà dell'oggetto. Il valore può essere uno dei valori dell' enumerazione ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER.

prop_modifier

[in] Modificatore della proprietà specificata. Per la prima variante, il valore del modificatore di default è uguale a 0. La maggior parte delle proprietà non richiedono un modificatore. Esso denota il numero del livello negli strumenti di Fibonacci e nell'oggetto grafico Forche di Andrew's. La numerazione dei livelli parte da zero.

long_var

[out] Variabile di tipo long che riceve il valore della proprietà richiesta.

Valore restituito

Il valore long per la prima variante di chiamata.

Per la seconda variante la funzione restituisce true, se la proprietà è mantenuta e il valore è stato inserito nella variabile long_var, altrimenti restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().

Note

La funzione utilizza una chiamata sincrona, il che significa che la funzione attende l'esecuzione di tutti i comandi che sono stati accodati per questo chart prima della sua chiamata, per cui questa funzione può richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.