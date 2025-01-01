DocumentazioneSezioni
La funzione taglia caratteri di avanzamento di linea, gli spazi e le schede nella parte sinistra della stringa fino al primo simbolo significativo. La stringa viene modificata nel posto.

int  StringTrimLeft(
   string&  string_var      // stringa da tagliare
   );

Parametri

string_var

[in][out] La stringa che viene tagliata dalla sinistra.

Valore restituito

Restituisce il numero di simboli tagliati.

Esempio:

void OnStart()
  {
//--- definire la stringa sorgente con sei spazi a sinistra
   string text="      All spaces on the left will be removed from this string";
//--- Visualizzare la stringa sorgente nei log
   PrintFormat("Source line:\n'%s'"text);
//--- rimuovere tutti gli spazi a sinistra e visualizzare il numero di caratteri rimossi e la stringa risultante nei log
   int num=StringTrimLeft(text);
   PrintFormat("The StringTrimLeft() function removed %d chars from the left side. Now the line looks like this:\n'%s'"numtext);
   
  /*
  Risultato
   Source line:
   '      All spaces on the left will be removed from this string'
   The StringTrimLeft() function removed 6 chars from the left sideNow the line looks like this:
   'All spaces on the left will be removed from this string'
  */
  }

Vedi anche

StringTrimRight, StringToLower, StringToUpper