void OnStart()

{

//--- definire la stringa sorgente con sei spazi a sinistra

string text=" All spaces on the left will be removed from this string";

//--- Visualizzare la stringa sorgente nei log

PrintFormat("Source line:

'%s'", text);

//--- rimuovere tutti gli spazi a sinistra e visualizzare il numero di caratteri rimossi e la stringa risultante nei log

int num=StringTrimLeft(text);

PrintFormat("The StringTrimLeft() function removed %d chars from the left side. Now the line looks like this:

'%s'", num, text);



/*

Risultato

Source line:

' All spaces on the left will be removed from this string'

The StringTrimLeft() function removed 6 chars from the left side. Now the line looks like this:

'All spaces on the left will be removed from this string'

*/

}