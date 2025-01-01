DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoAccesso alle Timeseries ed IndicatoriiHighest 

iHighest

Restituisce l'indice del valore più alto trovato sul chart corrispondente (spostamento relativo alla barra corrente).

int  iHighest(
   const string        symbol,              // Simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,           // Periodo
   ENUM_SERIESMODE     type,                // Identificatore Timeseries
   int                 count=WHOLE_ARRAY,   // Numero di elementi
   int                 start=0              // Indice
  );

Parametri

symbol

[in] Il simbolo, su cui verrà eseguita la ricerca. NULL significa il simbolo corrente.

timeframe

[in]  Periodo. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa il periodo del chart corrente.

type

[in] L'identificatore delle timeseries, in cui verrà eseguita la ricerca. Può essere uguale a qualsiasi valore da ENUM_SERIESMODE.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Il numero di elementi nelle timeseries (dalla barra corrente verso la direzione crescente dell'indice), tra i quali deve essere eseguita la ricerca.

start=0

[in] L'indice (slittamento relativo alla barra corrente) della barra iniziale, da cui inizia la ricerca del valore più alto. I valori negativi vengono ignorati e sostituiti con un valore zero.

Valore di ritorno

L'indice del valore più alto trovato sul chart corrispondente (slittamento relativo alla barra corrente) o -1 in caso di errore. Per i dettagli dell'errore, chiamare la funzione GetLastError().

Esempio:

   double val;
//--- Calcolo del valore di chiusura Close più alto tra 20 barre consecutive
//--- Dall'indice 4 all'indice 23 incluso, nel timeframe corrente
   int val_index=iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,20,4);
   if(val_index!=-1) 
      val=High[val_index];
   else 
      PrintFormat("iHighest() - errore di chiamata. Codice errore=%d",GetLastError());