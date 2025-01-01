- Direzione di Indicizzazione negli Array, Buffers e TimeSeries
- Organizzazione di Accesso ai Dati
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iHighest
Restituisce l'indice del valore più alto trovato sul chart corrispondente (spostamento relativo alla barra corrente).
|
int iHighest(
Parametri
symbol
[in] Il simbolo, su cui verrà eseguita la ricerca. NULL significa il simbolo corrente.
timeframe
[in] Periodo. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa il periodo del chart corrente.
type
[in] L'identificatore delle timeseries, in cui verrà eseguita la ricerca. Può essere uguale a qualsiasi valore da ENUM_SERIESMODE.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Il numero di elementi nelle timeseries (dalla barra corrente verso la direzione crescente dell'indice), tra i quali deve essere eseguita la ricerca.
start=0
[in] L'indice (slittamento relativo alla barra corrente) della barra iniziale, da cui inizia la ricerca del valore più alto. I valori negativi vengono ignorati e sostituiti con un valore zero.
Valore di ritorno
L'indice del valore più alto trovato sul chart corrispondente (slittamento relativo alla barra corrente) o -1 in caso di errore. Per i dettagli dell'errore, chiamare la funzione GetLastError().
Esempio:
|
double val;