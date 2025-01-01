#property indicator_separate_window

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- visualizza tre livelli orizzontali in una finestra indicatore separata

#property indicator_level1 20

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 80

//--- imposta lo spessore dei livelli orizzontali

#property indicator_levelwidth 5

//--- imposta il colore dei livelli orizzontali

#property indicator_levelcolor clrAliceBlue

//--- imposta lo stile dei livelli orizzontali

#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- imposta le descrizioni dei livelli orizzontali

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primo livello (indice 0)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Secondo livello (indice 1)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Terzo livello (indice 2)");

//--- imposta il nome corto per l'indicatore

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetInteger() Demo");

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int tick_counter=0;

//--- calcola i ticks

tick_counter++;

//--- e calcola i colori dei livelli orizzontali a seconda del contatore del tick

ChangeLevelColor(0,tick_counter,3,6,10); // gli ultimi tre paramteri cambiano colore

ChangeLevelColor(1,tick_counter,3,6,8);

ChangeLevelColor(2,tick_counter,4,7,9);

//--- modifica lo stile delle linee orizzontali

ChangeLevelStyle(0,tick_counter);

ChangeLevelStyle(1,tick_counter+5);

ChangeLevelStyle(2,tick_counter+15);

//--- ottiene lo spessore come resto della divisione intera del numero di ticks per 5

int width=tick_counter%5;

//--- iterazione su tutti i livelli orizzontali ed impostazioni dello spessore

for(int l=0;l<3;l++)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,l,width+1);

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Imposta il colore della linea orizzontale nella finestra indicatore separata |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeLevelColor(int level, // numero di linee orizzontali

int tick_number,// dividendo, numero per ottenere il resto della divisione

int f_trigger, // primo divisore del cambio di colore

int s_trigger, // secondo divisore del cambio di colore

int t_trigger) // terzo divisore del cambio di colore

{

static color colors[3]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- indice del colore dall'array colors[]

int index=-1;

//--- calcola il numero di colori dall'array colors[] per disegnare una linea orizzontale

if(tick_number%f_trigger==0)

index=0; // se tick_number è diviso per f_trigger senza dare resto

if(tick_number%s_trigger==0)

index=1; // se tick_number è diviso per s_trigger senza dare resto

if(tick_number%t_trigger==0)

index=2; // se tick_number è diviso per t_trigger senza dare resto

//--- se il colore è definito, impostarlo

if(index!=-1)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,colors[index]);

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Imposta lo stile della linea orizzontale nella finestra indicatore separata |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeLevelStyle(int level, // numero della linea orizzontale

int tick_number// numer per ottenere il resto della divisione

)

{

//--- array per memorizzare gli stili

static ENUM_LINE_STYLE styles[5]=

{STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//--- indice degli stili dall'array styles[]

int index=-1;

//--- calcola il numero dall'array styles[] per impostare lo stile della linea orizzontale

if(tick_number%50==0)

index=5; // se tick_number diviso per 50 è senza resto, allora lo stile è STYLE_DASHDOTDOT

if(tick_number%40==0)

index=4; // ... lo stile è STYLE_DASHDOT

if(tick_number%30==0)

index=3; // ... STYLE_DOT

if(tick_number%20==0)

index=2; // ... STYLE_DASH

if(tick_number%10==0)

index=1; // ... STYLE_SOLID

//--- se lo stile è definito, impostarlo

if(index!=-1)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,styles[index]);

}