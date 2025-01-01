- StringAdd
StringReplace
Esso sostituisce tutte le sottostringhe trovate di una stringa da una sequenza di insieme di simboli.
|
int StringReplace(
Parametri
str
[in] [out] La stringa in cui si sta andando a sostituire le sottostringhe.
find
[in] La sottostringa desiderata, da sostituire.
replacement
[in] La stringa che verrà inserita al posto di quella trovata.
Valore restituito
La funzione restituisce il numero di sostituzioni in caso di successo, altrimenti -1. Per ottenere un codice di errore chiamare la funzione GetLastError().
Nota
Se la funzione è stata eseguita correttamente, ma non sono state fatte sostituzioni (la sottostringa da sostituire non è stata trovata), essa restituisce 0.
L'errore può derivare da parametri str o find errati (stringa vuota o non inizializzata, vedere StringInit() ). Inoltre, l'errore si verifica se la memoria non è sufficiente per completare la sostituzione.
Esempio:
|
string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
