Esso sostituisce tutte le sottostringhe trovate di una stringa da una sequenza di insieme di simboli.

int  StringReplace(
   string&         str,              // la stringa in cui le sottostringhe verranno sostituite
   const string    find,             // la sottostringa ricercata
   const string    replacement       // la sottostringa che verrà inserita nelle posizioni trovate
   );

Parametri

str

[in] [out] La stringa in cui si sta andando a sostituire le sottostringhe.

find

[in] La sottostringa desiderata, da sostituire.

replacement

[in] La stringa che verrà inserita al posto di quella trovata.

Valore restituito

La funzione restituisce il numero di sostituzioni in caso di successo, altrimenti -1. Per ottenere un codice di errore chiamare la funzione GetLastError().

Nota

Se la funzione è stata eseguita correttamente, ma non sono state fatte sostituzioni (la sottostringa da sostituire non è stata trovata), essa restituisce 0.

L'errore può derivare da parametri str o find errati (stringa vuota o non inizializzata, vedere StringInit() ). Inoltre, l'errore si verifica se la memoria non è sufficiente per completare la sostituzione.

Esempio:

  string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
  int replaced=StringReplace(text,"quick","slow");
  replaced+=StringReplace(text,"brown","black");
  replaced+=StringReplace(text,"fox","bear");
  Print("Rimpiazzato: ", replaced,". Result=",text);
  
//  Risultato
//  Rimpiazzato: 3. Risultato=The slow black bear jumped over the lazy dog.
//

Vedi anche

StringSetCharacter(), StringSubstr()