Digits

Restituisce il numero di cifre decimali determinando l'accuratezza del prezzo del corrente periodo del grafico.

int  Digits();

Valore restituito

Il valore della variabile _Digits che memorizza il numero di cifre decimali determinando l'accuratezza del prezzo del corrente simbolo del grafico.

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ottenere il numero di posizioni decimali per il simbolo del grafico corrente
   int digits = Digits();
   
//--- inviare i dati ottenuti al journal
   Print("Number of decimal digits for the current chart symbol: "digits);
  /*
  risultato:
   Number of decimal digits for the current chart symbol5
  */
  }