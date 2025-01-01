- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Digits
Restituisce il numero di cifre decimali determinando l'accuratezza del prezzo del corrente periodo del grafico.
|
int Digits();
Valore restituito
Il valore della variabile _Digits che memorizza il numero di cifre decimali determinando l'accuratezza del prezzo del corrente simbolo del grafico.
Esempio
|
//+------------------------------------------------------------------+