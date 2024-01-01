DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoSimboli PersonalizzatiCustomSymbolSetInteger 

CustomSymbolSetInteger

Imposta il valore della proprietà di tipo integer per un simbolo personalizzato.

bool  CustomSymbolSetInteger(
   const string              symbol_name,      // nome del simbolo
   ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER  property_id,      // ID proprietà
   long                      property_value    // valore proprietà
   );

Parametri

symbol_name

[in]  Nome simbolo personalizzato.

property_id

[in]  ID della proprietà del Simbolo. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER.

property_value

[in] Una variabile di tipo long contenente il valore della proprietà.

Valore Restituito

true – successo, altrimenti – false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().

Nota

La cronologia (storico) dei minuti e dei tick del simbolo personalizzato viene completamente rimossa se una qualsiasi di queste proprietà viene modificata nelle specifiche del simbolo:

  • SYMBOL_CHART_MODE - tipo di prezzo per la costruzione di barre (Bid o Last)
  • SYMBOL_DIGITS - numero di cifre dopo il punto decimale per visualizzare il prezzo

Dopo aver eliminato la cronologia (storico) dei simboli personalizzati, il terminale tenta di creare una nuova cronologia (storico) utilizzando le proprietà aggiornate. Lo stesso accade quando le proprietà dei simboli personalizzati vengono modificate manualmente.

 

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       CustomSymbolSetInteger.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"  // nome del simbolo personalizzato
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"        // nome del gruppo in cui un simbolo è stato creato
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()       // nome di un simbolo su cui è basata la personalizzazione
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ottenere il codice di errore quando si crea un simbolo personalizzato
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//---- se il codice di errore non è 0 (creazione del simbolo riuscita) e non è 5304 (il simbolo è già stato creato) - lasciare
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
      
//--- ottenere e stampare nel journal le proprietà del simbolo su cui si basa il simbolo personalizzato
//--- (modalità di trading, livello di installazione degli ordini Stop e distanza di congelamento delle operazioni di trading)
   ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION origin_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINSYMBOL_TRADE_EXEMODE);
   int origin_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINSYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
   int origin_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINSYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);
   
   PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
               "  Deal execution mode: %s\n  Stops Level: %d\n  Freeze Level: %d",
               CUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME,
               StringSubstr(EnumToString(origin_exe_mode), 23), origin_stops_levelorigin_freeze_level);
   
//--- impostare altri valori per le proprietà del simbolo personalizzato
   ResetLastError();
   bool res=true;
   res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_TRADE_EXEMODESYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET);
   res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL10);
   res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL3);
 
//--- se si è verificato un errore durante l'impostazione di una delle proprietà, visualizzare un messaggio appropriato nel journal
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetInteger() failed. Error "GetLastError());
   
//--- ottenere e stampare nel journal le proprietà del simbolo personalizzato modificato
//--- (modalità di trading, livello di installazione degli ordini Stop e distanza di congelamento delle operazioni di trading)
   ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION custom_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_TRADE_EXEMODE);
   int custom_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
   int custom_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);
   
   PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
               "  Deal execution mode: %s\n  Stops Level: %d\n  Freeze Level: %d",
               CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_ORIGIN
               StringSubstr(EnumToString(custom_exe_mode), 23), custom_stops_levelcustom_freeze_level);
   
//--- visualizzare un suggerimento sui tasti di terminazione dello script nel commento del grafico
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
 
//--- attendere che i tasti Esc o Del vengano premuti per uscire da un ciclo infinito
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- premendo Del, eliminare il simbolo personalizzato creato
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- pulire il grafico prima di uscire
   Comment("");
   /*
   risultato:
   The 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created:
     Deal execution modeINSTANT
     Stops Level0
     Freeze Level0
   Custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD':
     Deal execution modeMARKET
     Stops Level10
     Freeze Level3
   */
  }
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
//| Creare un simbolo personalizzato, restituire un codice di errore |
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- definire il nome di un simbolo su cui è basata la personalizzazione
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- se non è stato possibile creare un simbolo personalizzato e questo non corrisponde all'errore 5304, segnalarlo nel journal
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- successo
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rimuovere un simbolo personalizzato |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- nascondere il simbolo dalla finestra Market Watch
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- se non è stato possibile eliminare un simbolo personalizzato, segnalarlo nel journal e restituire 'false'
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- successo
   return(true);
  }

 

Guarda anche

SymbolInfoInteger