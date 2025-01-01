DocumentazioneSezioni
CLContextCreate

Crea un contesto di OpenCL e restituisce il suo handle.

int  CLContextCreate(
   int  device=CL_USE_ANY     // Numero seriale di dispositivi OpenCL o macro
   );

Parametro

dispositivo

[in] Il numero ordinale del dispositivo OpenCL nel sistema. Invece di un numero specifico, è possibile specificare uno dei seguenti valori:

  • CL_USE_ANY – un qualsiasi dispositivo disponibile con supporto OpenCL, è consentito;
  • CL_USE_CPU_ONLY – solo emulazione OpenCL su CPU è consentita;
  • CL_USE_GPU_ONLY – l' emulazione OpenCL è proibita e solo dispositivi specializzati con supporto OpenCL (schede video) possono essere usati;
  • CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY –  sono consentite solo le GPU che supportano il tipo double.

Valore restituito

Un handle per il contesto OpenCL in caso di successo, altrimenti -1. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().