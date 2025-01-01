MQL5 RiferimentoLavorare con OpenCLCLContextCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLContextCreate
Crea un contesto di OpenCL e restituisce il suo handle.
|
int CLContextCreate(
Parametro
dispositivo
[in] Il numero ordinale del dispositivo OpenCL nel sistema. Invece di un numero specifico, è possibile specificare uno dei seguenti valori:
- CL_USE_ANY – un qualsiasi dispositivo disponibile con supporto OpenCL, è consentito;
- CL_USE_CPU_ONLY – solo emulazione OpenCL su CPU è consentita;
- CL_USE_GPU_ONLY – l' emulazione OpenCL è proibita e solo dispositivi specializzati con supporto OpenCL (schede video) possono essere usati;
- CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY – sono consentite solo le GPU che supportano il tipo double.
Valore restituito
Un handle per il contesto OpenCL in caso di successo, altrimenti -1. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().