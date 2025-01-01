Lavorare con DirectX

Le funzioni e gli shader di DirectX 11 sono progettati per la visualizzazione 3D direttamente sul chart dei prezzi.

La creazione di grafica 3D richiede un contesto grafico (DXContextCreate) con le dimensioni dell'immagine necessarie. Inoltre, è necessario preparare i buffer vertex ed index (DXBufferCreate), oltre a creare vertex shader e pixel shader (DXShaderCreate). Questo è sufficiente per visualizzare la grafica a colori.

Il successivo livello di grafica richiede gli input (DXInputSet) per passare parametri di rendering aggiuntivi agli shader. Ciò consente di impostare le posizioni della fotocamera e degli oggetti 3D, descrivere le fonti di luce e implementare il controllo del mouse e della tastiera.

Pertanto, le funzioni MQL5 integrate consentono di creare grafici 3D animati direttamente in MetaTrader 5 senza la necessità di strumenti di terze parti. Una scheda video dovrebbe supportare DX 11 e Shader Model 5.0 affinché le funzioni girino.

Per iniziare a lavorare con la libreria, leggi semplicemente l'articolo Come creare grafica 3D usando DirectX in MetaTrader 5.