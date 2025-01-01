DocumentazioneSezioni
Le funzioni e gli shader di DirectX 11 sono progettati per la visualizzazione 3D direttamente sul chart dei prezzi.

La creazione di grafica 3D richiede un contesto grafico (DXContextCreate) con le dimensioni dell'immagine necessarie. Inoltre, è necessario preparare i buffer vertex ed index (DXBufferCreate), oltre a creare vertex shader e pixel shader (DXShaderCreate). Questo è sufficiente per visualizzare la grafica a colori.

Il successivo livello di grafica richiede gli input (DXInputSet) per passare parametri di rendering aggiuntivi agli shader. Ciò consente di impostare le posizioni della fotocamera e degli oggetti 3D, descrivere le fonti di luce e implementare il controllo del mouse e della tastiera.

Pertanto, le funzioni MQL5 integrate consentono di creare grafici 3D animati direttamente in MetaTrader 5 senza la necessità di strumenti di terze parti. Una scheda video dovrebbe supportare DX 11 e Shader Model 5.0 affinché le funzioni girino.

Per iniziare a lavorare con la libreria, leggi semplicemente l'articolo Come creare grafica 3D usando DirectX in MetaTrader 5.

Funzione

Azione

DXContextCreate

Crea un contesto grafico per il rendering di frame di una grandezza specificata

DXContextSetSize

Modifica le dimensioni di un frame di un contesto grafico creato in DXContextCreate()

DXContextSetSize

Ottiene una dimensione del frame di un contesto grafico creato in DXContextCreate()

DXContextClearColors

Imposta un colore specificato su tutti i pixel per il buffer di rendering

DXContextClearDepth

Cancella il buffer di profondità

DXContextGetColors

Ottiene un'immagine di dimensioni specificate ed offset da un contesto grafico

DXContextGetDepth

Ottiene il buffer di profondità di un fotogramma renderizzato

DXBufferCreate

Crea un buffer di un tipo specificato basato su un array di dati

DXTextureCreate

Crea una trama 2D da un rettangolo di una dimensione specificata tagliato da un'immagine passata

DXInputCreate

Crea input shader

DXInputSet

Imposta gli input dello shader

DXShaderCreate

Crea uno shader di un tipo specificato

DXShaderSetLayout

Imposta il layout dei vertici per il vertex shader

DXShaderInputsSet

Imposta gli input dello shader

DXShaderTexturesSet

Imposta le texture dello shader

DXDraw

Esegue il rendering dei vertici del vertex buffer impostato in DXBufferSet()

DXDrawIndexed

Esegue il rendering delle primitive grafiche descritte dall' index buffer da DXBufferSet()

DXPrimiveTopologySet

Imposta il tipo di primitive per il rendering utilizzando DXDrawIndexed()

DXBufferSet

Imposta un buffer per il rendering corrente

DXShaderSet

Imposta uno shader per il rendering

DXHandleType

Restituisce un tipo di handle

DXRelease

Rilascia un handle