- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
Lavorare con DirectX
Le funzioni e gli shader di DirectX 11 sono progettati per la visualizzazione 3D direttamente sul chart dei prezzi.
La creazione di grafica 3D richiede un contesto grafico (DXContextCreate) con le dimensioni dell'immagine necessarie. Inoltre, è necessario preparare i buffer vertex ed index (DXBufferCreate), oltre a creare vertex shader e pixel shader (DXShaderCreate). Questo è sufficiente per visualizzare la grafica a colori.
Il successivo livello di grafica richiede gli input (DXInputSet) per passare parametri di rendering aggiuntivi agli shader. Ciò consente di impostare le posizioni della fotocamera e degli oggetti 3D, descrivere le fonti di luce e implementare il controllo del mouse e della tastiera.
Pertanto, le funzioni MQL5 integrate consentono di creare grafici 3D animati direttamente in MetaTrader 5 senza la necessità di strumenti di terze parti. Una scheda video dovrebbe supportare DX 11 e Shader Model 5.0 affinché le funzioni girino.
Per iniziare a lavorare con la libreria, leggi semplicemente l'articolo Come creare grafica 3D usando DirectX in MetaTrader 5.
|
Funzione
|
Azione
|
Crea un contesto grafico per il rendering di frame di una grandezza specificata
|
Modifica le dimensioni di un frame di un contesto grafico creato in DXContextCreate()
|
Ottiene una dimensione del frame di un contesto grafico creato in DXContextCreate()
|
Imposta un colore specificato su tutti i pixel per il buffer di rendering
|
Cancella il buffer di profondità
|
Ottiene un'immagine di dimensioni specificate ed offset da un contesto grafico
|
Ottiene il buffer di profondità di un fotogramma renderizzato
|
Crea un buffer di un tipo specificato basato su un array di dati
|
Crea una trama 2D da un rettangolo di una dimensione specificata tagliato da un'immagine passata
|
Crea input shader
|
Imposta gli input dello shader
|
Crea uno shader di un tipo specificato
|
Imposta il layout dei vertici per il vertex shader
|
Imposta gli input dello shader
|
Imposta le texture dello shader
|
Esegue il rendering dei vertici del vertex buffer impostato in DXBufferSet()
|
Esegue il rendering delle primitive grafiche descritte dall' index buffer da DXBufferSet()
|
Imposta il tipo di primitive per il rendering utilizzando DXDrawIndexed()
|
Imposta un buffer per il rendering corrente
|
Imposta uno shader per il rendering
|
Restituisce un tipo di handle
|
Rilascia un handle