#property description "Lo Script è basato sui dati che l'indicatore RSI mostra"

#property description "quanto spesso il mercato era in"

#property description "area overbought ed oversold nell'intervallo di tempo specificato."

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input

input int InpMAPeriod=14; // Periodo media mobile

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Tipo di prezzo

input double InpOversoldValue=30.0; // Livello Oversold (_* SovraVenduto)

input double InpOverboughtValue=70.0; // Livello Overbought (_* SovraComprato)

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // Data di inizio Analisi

input datetime InpDateFinish=D'2013.01.01 00:00'; // Data di Fine Analisi

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

double rsi_buff[]; // array dei valori dell'indicatore

int size=0; // grandezza dell' array

//--- riceve l'handle dell'indicatore RSI

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(Symbol(),Period(),InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- fallimento nel ricevere l'handle dell'indicatore

PrintFormat("Indicator handle receiving error. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- è in loop, finchè l'indicatore calcola tutti i suoi valori

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

{

//--- esce se l'indicatore ha completato forzatamente l'operazione dello script

if(IsStopped())

return;

//--- una pausa per permettere all'indicatore di calcolare tutti i suoi valori

Sleep(10);

}

//--- copia i valori dell'indicatore per un certo periodo di tempo

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,InpDateFinish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dell'indicatore. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- riceve la grandezza dell'array

size=ArraySize(rsi_buff);

//--- ordina l'array

ArraySort(rsi_buff);

//--- trova l'orario (in termini percetuali) in cui il mercato era in area Oversold

double ovs=(double)ArrayBsearch(rsi_buff,InpOversoldValue)*100/(double)size;

//--- trova l'orario (in termini percetuali) in cui il mercato era in area Overbought

double ovb=(double)(size-ArrayBsearch(rsi_buff,InpOverboughtValue))*100/(double)size;

//--- forma la stringa per visualizzare i dati

string str="From "+TimeToString(InpDateStart,TIME_DATE)+" to "

+TimeToString(InpDateFinish,TIME_DATE)+" il mercato era:";

string str_ovb="in area overbought per il "+DoubleToString(ovb,2)+"% del tempo";

string str_ovs="in area oversold per il "+DoubleToString(ovs,2)+"% del tempo";

//--- mostra i dati sul chart

CreateLabel("top",5,60,str,clrDodgerBlue);

CreateLabel("overbought",5,35,str_ovb,clrDodgerBlue);

CreateLabel("oversold",5,10,str_ovs,clrDodgerBlue);

//--- redisegna il chart

ChartRedraw(0);

//--- pausa

Sleep(10000);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Mostra i commenti sull' angolo sinistro superiore del chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void CreateLabel(const string name,const int x,const int y,

const string str,const color clr)

{

//--- crea l'etichetta

ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0);

//--- associa l'etichetta verso l'angolo in basso a sinistra

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER);

//--- cambia la posizione del punto di ancoraggio

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);

//--- distanza dal punto di ancoraggio in direzione-X

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

//--- distanza dal punto di ancoraggio in direzione-Y

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- testo dell'etichetta

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,str);

//--- colore del testo

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- grandezza del testo

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,12);

}