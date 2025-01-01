- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectName
La funzione restituisce il nome dell'oggetto corrispondente nel grafico specificato, nella sottofinestra specificata, del tipo specificato.
|
string ObjectName(
Parametri
chart_id
[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.
pos
[in] numero ordinale dell'oggetto in base al filtro specificato dal numero e dal tipo della finestra secondaria.
sub_window=-1
[in] Numero di sottofinestra grafico. 0 significa la finestra grafico principale, -1 significa tutte le sotto-finestre del grafico, compresa la finestra principale.
type=-1
[in] Tipo dell' oggetto. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_OBJECT. -1 means all types.
Valore restituito
Il nome dell'oggetto viene restituito in caso di successo.
Nota
La funzione utilizza una chiamata sincrona, il che significa che la funzione attende l'esecuzione di tutti i comandi che sono stati accodati per questo chart prima della sua chiamata, per cui questa funzione può richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.
Quando un oggetto viene rinominato, due eventi si formano simultaneamente. Questi eventi possono essere gestiti in un Expert Advisor o indicatore della funzione OnChartEvent():
- un evento di eliminazione di un oggetto con il vecchio nome;
- un evento di creazione di un oggetto con un nuovo nome.