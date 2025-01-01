DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXShaderInputsSet 

DXShaderInputsSet

Imposta gli input dello shader.

bool  DXShaderInputsSet(
   int         shader,       // handle shader
   const int&  inputs[]      // array degli handle degli input
   );

Parametri

shader

[in] Handle di uno shader creato in DXShaderCreate().

inputs[]

[in] Array degli handle di input creati utilizzando DXInputCreate().

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .

Nota

La grandezza del parametro di input deve essere uguale al numero di oggetti cbuffer dichiarati nel codice dello shader.