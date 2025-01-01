MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXShaderInputsSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderInputsSet
Imposta gli input dello shader.
|
bool DXShaderInputsSet(
Parametri
shader
[in] Handle di uno shader creato in DXShaderCreate().
inputs[]
[in] Array degli handle di input creati utilizzando DXInputCreate().
Valore di Ritorno
In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .
Nota
La grandezza del parametro di input deve essere uguale al numero di oggetti cbuffer dichiarati nel codice dello shader.