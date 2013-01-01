//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- data per i vecchi file

input datetime InpFilesDate=D'2013.01.01 00:00';

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

string file_name; // variabile per memorizzare i nomi dei file

string filter="*.txt"; // filtro per cercare i file

datetime create_date; // data di creazione file

string files[]; // lista dei nomi file

int def_size=25; // grandezza array per default

int size=0; // numero di file

//--- alloca la memoria per l'array

ArrayResize(files,def_size);

//--- riceve l'handle di ricerca nella root della cartella locale

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name);

//--- controlla se FileFindFirst() è stato eseguito con successo

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- cerca i file nel loop

do

{

files[size]=file_name;

//--- incrementa la grandezza dell'array

size++;

if(size==def_size)

{

def_size+=25;

ArrayResize(files,def_size);

}

//--- resetta il valore dell'errore

ResetLastError();

//--- riceve la data di creazione del file

create_date=(datetime)FileGetInteger(file_name,FILE_CREATE_DATE,false);

//--- controlla se il file è vecchio

if(create_date<InpFilesDate)

{

PrintFormat("%s file eliminato!",file_name);

//--- elimina il vecchio file

FileDelete(file_name);

}

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- chiude l'handle di ricerca

FileFindClose(search_handle);

}

else

{

Print("File non trovato!");

return;

}

//--- controlla quale file è rimasto

PrintFormat("Risultato:");

for(int i=0;i<size;i++)

{

if(FileIsExist(files[i]))

PrintFormat("%s file esiste!",files[i]);

else

PrintFormat("%s file eliminato!",files[i]);

}

}