FileDelete
Elimina il file specificato in una cartella locale del terminale cliente.
bool FileDelete(
Parametri
file_name
[in] Nome file.
common_flag=0
[in] Flag determinante la posizione. Se common_flag = FILE_COMMON, allora il file si trova in una cartella condivisa per tutti i terminali client \Terminal\Common\Files. In caso contrario, il file si trova in una cartella locale.
Valore restituito
In caso di fallimento la funzione restituisce false.
Nota
Per motivi di sicurezza, il lavoro con i file è strettamente controllato nel linguaggio MQL5. I file con cui sono condotte le operazioni di file utilizzando i mezzi MQL5, non possono esservi al di fuori della sandbox del file.
Elimina il file specificato da una cartella locale del terminale client (MQL5\files oppure MQL5\tester\files in caso di testing). Se common_flag = FILE_COMMON, allora la funzione rimuove il file dalla cartella condivisa per tutti i terminali client.
Esempio:
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script