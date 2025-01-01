- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringTrimRight
La funzione taglia caratteri di avanzamento di linea, gli spazi e le schede nella parte destra della stringa fino al primo simbolo significativo. La stringa viene modificata nel posto.
|
int StringTrimRight(
Parametri
string_var
[in][out] La stringa che viene tagliata dalla destra.
Valore restituito
Restituisce il numero di simboli tagliati.
Esempio:
|
void OnStart()
Vedi anche