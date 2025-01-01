FileReadArray

Legge da un file di tipo BIN l'array di qualunque tipo eccetto stringa (può essere un array di strutture, non contenente stringhe, ed array dinamici).

uint FileReadArray(

int file_handle,

void& array[],

int start=0,

int count=WHOLE_ARRAY

);

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

array[]

[out] Un array dove i dati verranno caricati.

start=0

[in] Posizione di inizio per scrivere nell'array.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Numero di elementi da leggere. Per default, legge l'intero array (count=WHOLE_ARRAY).

Valore restituito

Numero di elementi letti.

Nota

Array stringa può essere sola lettura dal file di tipo TXT. Se necessario, la funzione prova ad incrementare la grandezza dell'array.

Esempio (il file ottenuto dopo l'esecuzione dell'esempio per la funzione FileWriteArray è qui usato)

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Struttura per memorizzare i dati dei prezzi |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // date

double bid; // prezzo bid

double ask; // prezzo ask

};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- struttura array

prices arr[];

//--- percorso file

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

//--- apre il file

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- legge tutti i dati dal file nell'array

FileReadArray(file_handle,arr);

//--- riceve la grandezza dell'array

int size=ArraySize(arr);

//--- fa il print dei dati dall'array

for(int i=0;i<size;i++)

Print("Date = ",arr[i].date," Bid = ",arr[i].bid," Ask = ",arr[i].ask);

Print("Total data = ",size);

//--- chiude il file

FileClose(file_handle);

}

else

Print("Fallimento nell'aprire il file, errore ",GetLastError());

}

Vedi anche

Variabili, FileWriteArray