- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadArray
Legge da un file di tipo BIN l'array di qualunque tipo eccetto stringa (può essere un array di strutture, non contenente stringhe, ed array dinamici).
uint FileReadArray(
Parametri
file_handle
[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().
array[]
[out] Un array dove i dati verranno caricati.
start=0
[in] Posizione di inizio per scrivere nell'array.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Numero di elementi da leggere. Per default, legge l'intero array (count=WHOLE_ARRAY).
Valore restituito
Numero di elementi letti.
Nota
Array stringa può essere sola lettura dal file di tipo TXT. Se necessario, la funzione prova ad incrementare la grandezza dell'array.
Esempio (il file ottenuto dopo l'esecuzione dell'esempio per la funzione FileWriteArray è qui usato)
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script
Vedi anche