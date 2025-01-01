#property description "L'indicatore calcola i valori assoluti della differenza tra"

#property description "i prezzi Open e Close o High e Low visualizzandoli in una sottofinestra separata"

#property description "come un istogramma."

//--- impostazioni indicatore

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plot

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 3

//--- parametri di input

input bool InpAsSeries=true; // Direzione di indicizzazione nel buffere indicatore

input bool InpPrices=true; // Calcolo dei prezzi (true - Open,Close; false - High,Low)

//--- buffer indicatore

double ExtBuffer[];

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Calcola i valori dell'indicatore |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void CandleSizeOnBuffer(const int rates_total,const int prev_calculated,

const double &first[],const double &second[],double &buffer[])

{

//--- variabile iniziale per il calcolo delle barre

int start=prev_calculated;

//--- lavora all'ultima barra se i valori degli indicatori sono già stati calcolati al tick precedente

if(prev_calculated>0)

start--;

//--- definisce la direzione di indicizzazione nell'array

bool as_series_first=ArrayGetAsSeries(first);

bool as_series_second=ArrayGetAsSeries(second);

bool as_series_buffer=ArrayGetAsSeries(buffer);

//--- sostituisce la direzione di indicizzazione con una diretta se necessario

if(as_series_first)

ArraySetAsSeries(first,false);

if(as_series_second)

ArraySetAsSeries(second,false);

if(as_series_buffer)

ArraySetAsSeries(buffer,false);

//--- calcola i valori dell'indicatore

for(int i=start;i<rates_total;i++)

buffer[i]=MathAbs(first[i]-second[i]);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- lega i buffer indicatore

SetIndexBuffer(0,ExtBuffer);

//--- imposta l'elemento di indicizzazione nel buffer indicatore

ArraySetAsSeries(ExtBuffer,InpAsSeries);

//--- controlla per quali prezzi l'indicatore è calcolato

if(InpPrices)

{

//--- Apre e Chiude i prezzi

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"BodySize");

//--- imposta i colori dell'indicatore

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrOrange);

}

else

{

//--- Prezzi High e Low

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ShadowSize");

//--- imposta i colori dell'indicatore

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrDodgerBlue);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- calcola l'indicatore in base al valore della flag

if(InpPrices)

CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,open,close,ExtBuffer);

else

CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,high,low,ExtBuffer);

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}