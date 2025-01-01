//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- in un ciclo per tutte le posizioni del conto

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- ottenere il ticket della posizione successiva selezionando automaticamente una posizione per accedere alle sue proprietà

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- ottenere il tipo di posizione e visualizzare l'intestazione per la lista delle proprietà stringa di posizione

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("String properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);



//--- stampare tutte le proprietà stringa della posizione selezionata sotto l'intestazione

PositionPropertiesStringPrint(15);

}

/*

risultato:

String properties of an open position Buy #2810798881:

Symbol: EURUSD

Comment: Test PositionGetString

External ID:

*/

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Visualizzare le proprietà stringa della posizione selezionata nel journal |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void PositionPropertiesStringPrint(const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

string value="";



//--- definire il testo dell'intestazione e la larghezza del campo dell'intestazione

//--- se la larghezza dell'intestazione viene passata alla funzione uguale a zero, allora la larghezza sarà la dimensione della riga dell'intestazione + 1

header="Symbol:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- ottenere e visualizzare il simbolo della posizione con la larghezza dell'intestazione specificata nel journal

if(!PositionGetString(POSITION_SYMBOL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- visualizzare il commento della posizione nel journal

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetString(POSITION_COMMENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- visualizzare l'ID della posizione in un sistema esterno nel journal

header="External ID:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetString(POSITION_EXTERNAL_ID, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);

}