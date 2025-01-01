- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionGetString
La funzione restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta, preselezionata usando PositionGetSymbol o PositionSelect. La proprietà della posizione deve essere di tipo stringa. Ci sono 2 varianti della funzione.
1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.
|
string PositionGetString(
2. Restituisce true o false, a seconda del successo della esecuzione della funzione. In caso di successo, il valore della proprietà è posto in una variabile passata per riferimento dall'ultimo parametro.
|
bool PositionGetString(
Parametri
property_id
[in] Identificativo della proprietà della posizione. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING.
string_var
[out] Variabile di tipo stringa che accetta il valore della proprietà richiesta.
Valore restituito
Valore di tipo string. Se la funzione fallisce, viene restituita una stringa vuota.
Nota
Per l'interpretazione "netting" delle posizioni (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), può esistere in qualsiasi momento una sola posizione per un simbolo. Questa posizione è il risultato di una o più operazioni. Non confondere le posizioni con gli ordini pendenti vigenti, che sono anche visualizzati nella scheda Trading della finestra BoxAttrezzi.
Se sono ammesse posizioni individuali (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), per un simbolo possono essere aperte più posizioni.
Per garantire la ricezione dei nuovi dati sulla posizione, si raccomanda di chiamare PositionSelect() giusto prima di fare riferimento ad essi.
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Vedi anche
PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Proprietà delle Posizioni