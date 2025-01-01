DocumentazioneSezioni
Restituisce il valore della corrispondente proprietà dell'ambiente di programma mql5.

int  TerminalInfoInteger(
   int  property_id      // identificatore della proprietà
   );

Parametri

property_id

[in] Identificatore della proprietà. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.

Valore restituito

Valore di tipo int.

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ottenere il numero di build del terminale in esecuzione e la sua proprietà "64-bit terminal"
   int  build = TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD);
   bool x64   = TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64);
   
//--- stampare i dati del terminale ottenuti nel journal
   PrintFormat("MetaTrader 5 %s build %d", (x64 ? "x64" : "x32"), build);
  /*
  risultato:
   MetaTrader 5 x64 build 4330
  */
  }