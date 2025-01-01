- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
TerminalInfoInteger
Restituisce il valore della corrispondente proprietà dell'ambiente di programma mql5.
|
int TerminalInfoInteger(
Parametri
property_id
[in] Identificatore della proprietà. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.
Valore restituito
Valore di tipo int.
Esempio
|
//+------------------------------------------------------------------+