DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con OpenCLCLKernelFree 

CLKernelFree

Rimuove una funzione start di OpenCL.

void  CLKernelFree(
   int  kernel     // Handle al kernel di un programma OpenCL
   );

Parametri

kernel_name

[in]  Handle di un oggetto kernel.

Valore restituito

Nessuno. Nel caso di un errore interno il valore _LastError cambia. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().