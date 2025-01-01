//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di Trade |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- riceve i ticket dell'ultimo affare dalla cronistoria di trading della settimana

ulong last_deal=GetLastDealTicket();

if(HistoryDealSelect(last_deal))

{

//--- orario di esecuzione dell'affare in millisecondi dal 01.01.1970

long deal_time_msc=HistoryDealGetInteger(last_deal,DEAL_TIME_MSC);

PrintFormat("Affare #%d DEAL_TIME_MSC=%i64 => %s",

last_deal,deal_time_msc,TimeToString(deal_time_msc/1000));

}

else

PrintFormat("HistoryDealSelect() fallito per #%d. Codice Errore=%d",

last_deal,GetLastError());

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce l'ultimo ticket nella cronistoria oppure -1 |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

ulong GetLastDealTicket()

{

//--- richiede la cronistoria per gli ultimi 7 giorni

if(!GetTradeHistory(7))

{

//--- notifica sull'insuccesso della chiamata e restituisce -1

Print(__FUNCTION__," HistorySelect() ha restituito false");

return -1;

}

//---

ulong first_deal,last_deal,deals=HistoryDealsTotal();

//--- lavora con gli ordini se ce ne sono

if(deals>0)

{

Print("Affari = ",deals);

first_deal=HistoryDealGetTicket(0);

PrintFormat("first_deal = %d",first_deal);

if(deals>1)

{

last_deal=HistoryDealGetTicket((int)deals-1);

PrintFormat("last_deal = %d",last_deal);

return last_deal;

}

return first_deal;

}

//--- nessun affare trovato, restituito -1

return -1;

}

//+-----------------------------------------------------------------------------------------+

//| Richiede la cronistoria per gli ultimi giorni e restituisce false in caso di fallimento |

//+-----------------------------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeHistory(int days)

{

//--- imposta il periodo di una settimana per richiedere la cronistoria di trading

datetime to=TimeCurrent();

datetime from=to-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

ResetLastError();

//---- fa una richiesta e controlla il risultato

if(!HistorySelect(from,to))

{

Print(__FUNCTION__," HistorySelect=false. Error code=",GetLastError());

return false;

}

//--- cronitoria ricevuta con successo

return true;

}