- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryDealGetInteger
Restituisce la proprietà richiesta di un affare. La proprietà dell' affare deve essere datetime, tipo int. Ci sono due varianti della funzione.
1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.
|
long HistoryDealGetInteger(
2. Restituisce true o false, a seconda del successo della funzione. In caso di successo, il valore della proprietà è posto in una variabile di destinazione passata per riferimento dall ultimo parametro.
|
bool HistoryDealGetInteger(
Parametri
ticket_number
[in] Trade ticket.
property_id
[in] Identificatore della proprietà dell' affare. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER.
long_var
[out] Variabile di tipo long che accetta il valore della proprietà richiesta.
Valore restituito
Valore di tipo long.
Nota
Attenzione a non confondere ordini, affari e posizioni. Ogni affare è il risultato dell'esecuzione di un ordine, ogni posizione è il risultato di riepilogo di uno o più affari.
Esempio:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Vedi anche
HistoryDealsTotal(), HistorySelect(), HistoryDealGetTicket(), Proprietà Affari