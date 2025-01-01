- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
La funzione imposta il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente. La proprietà dell' oggetto deve essere di tipo double. Ci sono due varianti della funzione.
Imposta il valore della proprietà, senza modificatore
bool ObjectSetDouble(
Imposta un valore di proprietà che indica il modificatore
bool ObjectSetDouble(
Parametri
chart_id
[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.
name
[in] Nome dell'oggetto.
prop_id
[in] ID della proprietà dell'oggetto. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE.
prop_modifier
[in] Modificatore della proprietà specificata. Denota il numero del livello negli Strumenti di Fibonacci e nell'oggetto grafico Forche di Andrew's. La numerazione dei livelli parte da zero.
prop_value
[in] Il valore della proprietà.
Valore restituito
La funzione restituisce true solo se il comando per modificare le proprietà di un oggetto grafico sono state inviate con successo ad un grafico. In caso contrario, restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().
Note
La funzione utilizza una chiamata asincrona, il che significa che la funzione non attende l'esecuzione del comando che è stato aggiunto alla coda del grafico specificato. Invece, restituisce immediatamente il controllo.
Per verificare il risultato di esecuzione del comando, è possibile utilizzare una funzione che richiede la proprietà dell'oggetto specificato. Tuttavia, è necessario tenere presente che tali funzioni vengono aggiunte alla fine della coda di quel chart, ed aspettano il risultato dell'esecuzione, e quindi possono richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.
Esempio di creazione di un oggetto Fibonacci e l'aggiunta di un nuovo livello in esso
