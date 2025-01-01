//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- array ausiliari

double high[],low[],price1,price2;

datetime time[],time1,time2;

//--- Copia i prezzi di apertura - le ultime 100 barre sono sufficienti

int copied=CopyHigh(Symbol(),0,0,100,high);

if(copied<=0)

{

Print("Fallimento nel tentativo di copiare i valori della serie prezzi High");

return;

}

//--- Copia il prezzo vicino - le ultime 100 barre sono sufficienti

copied=CopyLow(Symbol(),0,0,100,low);

if(copied<=0)

{

Print("Impossibile copiare i valori della serie prezzo High");

return;

}

//--- Copia il tempo di apertura per lei ultime 100 barre

copied=CopyTime(Symbol(),0,0,100,time);

if(copied<=0)

{

Print("Impossibile copiare i valori della serie prezzo Tempo");

return;

}

//--- Organizza l'accesso ai dati copiati come per le timeseries - indietro

ArraySetAsSeries(high,true);

ArraySetAsSeries(low,true);

ArraySetAsSeries(time,true);



//--- Coordinate del primo punto di ancoraggio dell'oggetto Fibo

price1=high[70];

time1=time[70];

//--- Coordinate del secondo punto di ancoraggio dell'oggetto Fibo

price2=low[50];

time2=time[50];



//--- Tempo per creare l'oggetto Fibo

bool created=ObjectCreate(0,"Fibo",OBJ_FIBO,0,time1,price1,time2,price2);

if(created) // Se l'oggetto è stato creato con successo

{

//--- imposta i colori dei livelli Fibo

ObjectSetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELCOLOR,Blue);

//--- d'altro canto, quanti livelli di Fibo abbiamo?

int levels=ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS);

Print("Fibo levels before = ",levels);

//---output al Journal => numero di livellol:valore descrizione_livello

for(int i=0;i<levels;i++)

{

Print(i,": ",ObjectGetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,i),

" ",ObjectGetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,i));

}

//--- Prova ad incrementare il numero di livelli per unità

bool modified=ObjectSetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS,levels+1);

if(!modified) // fallimento nel cambiamento del numero di livelli

{

Print("Fallimento nel cambiamento del numero di livelli di Fibo, errore ",GetLastError());

}

//--- giusto per informare

Print("Fibo levels after = ",ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS));

//--- imposta un valore per un nuovo livello creato

bool added=ObjectSetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,levels,133);

if(added) // gestito per impostare il valore per un livello

{

Print("Successivamente imposta uno o più livelli Fibo");

//--- Anche non dimenticare di impostare la descrizione del livello

ObjectSetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,levels,"my level");

ChartRedraw(0);

//--- Ottiene il valore attuale del numero dei livelli nell'oggetto Fibo

levels=ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS);

Print("Livelli fibo dopo l'aggiunta = ",levels);

//--- ancora una volta da in output tutti i livelli - giusto per assicurarsi

for(int i=0;i<levels;i++)

{

Print(i,":",ObjectGetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,i),

" ",ObjectGetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,i));

}

}

else // Fallimento se si prova ad incrementare il numero dei livelli nell' oggetto Fibo

{

Print("Fallimento ad impostare uno o più livelli Fibo. Error ",GetLastError());

}

}

}