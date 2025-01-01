- SymbolsTotal
SymbolInfoSessionQuote
Permette di ricevere l'ora di inizio e fine delle sessioni quotate specificate per un simbolo e giorno della settimana specifici.
bool SymbolInfoSessionQuote(
Parametri
name
[in] Nome del Simbolo.
ENUM_DAY_OF_WEEK
[in] Giorno della settimana, il valore dell' enumerazione ENUM_DAY_OF_WEEK.
uint
[in] Numero ordinale di una sessione, il cui tempo di inizio e di fine tempo si desidera ricevere. L' indicizzazione delle sessioni inizia con 0.
da
[out] Deve essere ignorato nel valore della data restituito, l'orario di inizio della sessione in secondi da 00 ore 00 minuti.
a
[out] Deve essere ignorato nel valore della data restituito, l'orario di fine della sessione in secondi da 00 ore 00 minuti.
Valore restituito
Se i dati per la sessione specificata, simbolo e giorno della settimana vengono ricevuti, restituisce true, altrimenti restituisce false.
Esempio
#define SYMBOL_NAME Symbol()
