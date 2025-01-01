MQL5 RiferimentoVariabili Globali del TerminaleGlobalVariableSet
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableSet
Imposta un nuovo valore per una variabile globale. Se la variabile non esiste, il sistema crea una nuova variabile globale.
datetime GlobalVariableSet(
Parametri
name
[in] Nome della variabile globale.
valore
[in] Il nuovo valore numerico.
Valore restituito
In caso di successo, la funzione restituisce l'ora dell'ultima modifica, altrimenti 0. Per maggiori dettagli sull'errore, chiamare GetLastError().
Nota
A global variable name should not exceed 63 characters. Le variabili globali presenti nel terminale client per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, vengono dunque cancellati automaticamente.