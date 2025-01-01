DocumentazioneSezioni
Imposta un nuovo valore per una variabile globale. Se la variabile non esiste, il sistema crea una nuova variabile globale.

datetime  GlobalVariableSet(
   string  name,      // Nome della variabile globale
   double  value      // Valore da impostare
   );

Parametri

name

[in]  Nome della variabile globale.

valore

[in] Il nuovo valore numerico.

Valore restituito

In caso di successo, la funzione restituisce l'ora dell'ultima modifica, altrimenti 0. Per maggiori dettagli sull'errore, chiamare GetLastError().

Nota

A global variable name should not exceed 63 characters. Le variabili globali presenti nel terminale client per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, vengono dunque cancellati automaticamente.