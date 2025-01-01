- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayFill
La funzione riempie un array con il valore specificato.
|
void ArrayFill(
Parametri
array[]
[out] Array di tipo semplice (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).
start
[in] Indice iniziale. In tal caso, la specificata flag AS_SERIES, viene ignorata.
count
[in] Numero di elementi da riempire.
valore
[in] Valore con cui riempire l'array.
Valore restituito
Nessun valore restituito.
Nota
Quando la funzione ArrayFill() viene chiamata, la direzione indicizzazione normale (da sinistra a destra) è sempre implicita. Significa che la variazione dell'ordine di accesso agli elementi dell'array utilizzando la funzione ArraySetAsSeries() viene ignorata.
Un array multidimensionale è mostrato come uni-dimensionale quando viene elaborato dalla funzione ArrayFill(). Ad esempio, array [2][4] viene elaborato come array [8]. Di conseguenza, è possibile specificare l'indice dell'elemento iniziale, da essere uguale a 5 quando si lavora con questo array. Pertanto, la chiamata di ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) per l'aray [2][4] riempie gli elementi array [1][1] ed array [1][2] con 3.14.
Esempio:
|
voidOnStart()