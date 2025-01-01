- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
OnDeinit
La funzione è chiamata in indicatori ed EA quando si verifica l'evento Deinit. È usato per deinitializzare un programma MQL5 in esecuzione.
|
void OnDeinit(
Parametri
reason
[in] Codice del motivo di deinitializzazione.
Valore di ritorno
Nessun valore di ritorno
Nota
L'evento Deinit è generato per EA e indicatori nei seguenti casi:
- prima di una nuova re-inizializzazione a causa del cambiamento di un simbolo o di un periodo del chart a cui è collegato il programma mql5;
- prima di una nuova inizializzazione a causa del cambiamento degli input;
- prima di decaricare un programma mql5.
Il parametro reason può avere i seguenti valori:
|
Costante
|
Valore
|
Descrizione
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
L'EA ha smesso di funzionare chiamando la funzione ExpertRemove()
|
REASON_REMOVE
|
1
|
Programma rimosso da un chart
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
Programma ricompilato
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
Un simbolo o periodo chart sono cambiati
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
Chart chiuso
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
Input modificati da un utente
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
È stato attivato un altro account o si è verificata la riconnessione al trade server a causa di modifiche alle impostazioni dell'account
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
È stato applicato un altro modello di chart
|
REASON_INITFAILED
|
8
|
Il gestore OnInit() ha restituito un valore diverso da zero
|
REASON_CLOSE
|
9
|
Terminale chiuso
EA: i codici motivo di deinizializzazione possono essere ricevuti dalla funzione UninitializeReason() o dalla variabile predefinita _UninitReason.
Esempio di funzioni OnInit() e OnDeinit() per EA
|
input int fake_parameter=3; // parametro inutile
Guarda anche
OnInit, Funzioni di Event handling(gestione degli eventi), Esecuzione programma, Eventi del terminale client, Codici di motivazione di non inizializzazione, Scopo della visibilità e durata delle variabili, Creazione ed eliminazione di oggetti