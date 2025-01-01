input int fake_parameter=3; // parametro inutile

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

// --- Ottieni il numero della build in cui è compilato il programma

Print(__FUNCTION__," Build #",__MQLBUILD__);

//--- il reset del codice motivazione (reason code) può anche essere ottenuto in OnInit()

Print(__FUNCTION__," Il codice motivo di deinitializzazione può essere ricevuto durante il reset di EA");

//--- Il primo modo per ottenere un codice motivo di deinitializzazione

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Il secondo modo per ottenere un codice motivo di deinitializzazione

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di deinitializzazione dell' Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Il primo modo per ottenere un codice motivo di deinitializzazione

Print(__FUNCTION__," Codice di motivazione di Deinizializzazione = ",reason);

//--- Il secondo modo per ottenere un codice motivo di deinitializzazione

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Il terzo modo per ottenere un codice motivo di deinitializzazione

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce una descrizione testuale del codice del motivo di deinitializzazione

//+------------------------------------------------------------------+

string getUninitReasonText(int reasonCode)

{

string text="";

//---

switch(reasonCode)

{

case REASON_ACCOUNT:

text="L'account è cambiato";break;

case REASON_CHARTCHANGE:

text="Il simbolo o timeframe sono cambiati";break;

case REASON_CHARTCLOSE:

text="Il chart Chart è stato chiuso";break;

case REASON_PARAMETERS:

text="I parametri di Input sono stati cambiati";break;

case REASON_RECOMPILE:

text="il programma "+__FILE__+" è stato ricompilato";break;

case REASON_REMOVE:

text="il programma "+__FILE__+" è stato rimosso dal chart";break;

case REASON_TEMPLATE:

text="Il nuovo template è stato applicato al chart";break;

default:text="Altra motivazione";

}

//---

return text;

}