MQL5 RiferimentoLavorare con i databaseDatabaseFinalize
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseFinalize
Rimuove una richiesta creata in DatabasePrepare ().
|
void DatabaseFinalize(
Parametri
request
[in] Handle della richiesta ricevuto in DatabasePrepare().
Valore di ritorno
Nessuno.
Nota
Se l'handle non è valido, la funzione imposta l'errore ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Puoi controllare l'errore usando GetLastError().
Guarda anche