DatabaseFinalize

Rimuove una richiesta creata in DatabasePrepare ().

void  DatabaseFinalize(
   int  request      // handle della richiesta ricevuto in DatabasePrepare
   );

Parametri

request

[in] Handle della richiesta ricevuto in DatabasePrepare().

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Se l'handle non è valido, la funzione imposta l'errore ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Puoi controllare l'errore usando GetLastError().

