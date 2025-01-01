- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
OnStart
La funzione è chiamata quando si verifica l'evento Start. La funzione è intesa all'esecuzione una tantum delle azioni implementate nello script. Ci sono due tipi di funzione.
La versione che restituisce il risultato
|
int OnStart(void);
Valore di ritorno
Il valore di tipo int visualizzato nella scheda Journal.
La voce "script nome_script rimosso (codice risultato N)" viene creata nel journal del terminale dopo che è stata completata l'esecuzione di uno script. Qui N è un valore restituito dalla funzione OnStart().
La voce "servizio nome_servizio interrotto (codice risultato N)" viene creata nel journal del terminale dopo che è stata completata l'esecuzione di un servizio. Qui N è un valore restituito dalla funzione OnStart().
La chiamata OnStart() che restituisce il risultato dell'esecuzione è consigliata per l'uso poiché non solo consente di eseguire uno script o un servizio, ma restituisce anche un codice di errore o altri dati utili per analizzare il risultato dell'esecuzione del programma.
La versione senza un risultato restituito è lasciata solo per compatibilità con i vecchi codici. Non è raccomandata per l'uso
|
void OnStart(void);
Nota
OnStart() è l'unica funzione per gestire gli eventi in script e servizi. Nessun altro evento viene inviato a questi programmi. A sua volta, l'evento Start non viene passato agli EA e agli indicatori personalizzati.
Script di esempio:
|
//--- macro per lavorare con i colori
Guarda anche
Funzioni di gestione degli eventi(event handling), Esecuzione Programma, Eventi del terminale client