//--- macro per lavorare con i colori

#define XRGB(r,g,b) (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b))

#define GETRGB(clr) ((clr)&0xFFFFFF)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione Start del programma Script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- imposta un colore di candela verso il basso

Comment("Imposta un colore di candela verso il basso");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,GetRandomColor());

ChartRedraw(); // aggiorna il chart immediatamente senza aspettare un nuovo tick

Sleep(1000); // pausa per 1 secondo per vedere tutte le modifiche

//--- imposta un colore di candela verso l'alto

Comment("Imposta un colore di candela verso l'alto");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- imposta il colore di sfondo

Comment("Imposta il colore di sfondo");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- imposta il colore della linea Ask

Comment("Imposta il colore della linea Ask");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_ASK,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- imposta il colore della linea Bid

Comment("Imposta il colore della linea Bid");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

// --- imposta il colore di una barra verso il basso e una cornice di candela verso il basso

Comment("Imposta il colore di una barra verso il basso e una cornice di candela verso il basso");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- imposta il colore di una linea del chart e delle candele Doji

Comment("Imposta il colore di una linea del grafico e dei candelabri Doji");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- imposta il colore di una barra verso l'alto e di una cornice di candele verso l'alto

Comment("Imposta il colore di una barra verso l'alto e una cornice per candele verso l'alto");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- imposta il colore degli assi, della scala e della linea OHLC

Comment("Imposta il colore degli assi, la scala e la linea OHLC");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- imposta un colore griglia

Comment("Imposta un colore griglia");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_GRID,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- imposta il colore dell'ultimo prezzo

Comment("Imposta il colore dell'ultimo prezzo");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_LAST,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- imposta il colore dei livelli di ordine Stop Loss e Take Profit

Comment("Imposta il colore dei livelli di ordine Stop Loss e Take Profit");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

/ --- imposta il colore dei volumi e i livelli di entrata nel mercato

Comment("Imposta il colore dei volumi e i livelli di entrata nel mercato");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_VOLUME,GetRandomColor());

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce un colore generato a caso |

//+------------------------------------------------------------------+

color GetRandomColor()

{

color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255));

return clr;

}