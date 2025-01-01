DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoVerifica StatoTerminalInfoString 

TerminalInfoString

la funzione resituisce il valore della proprietà corrispondente dell'ambiente di programma mql5. La proprietà dev'essere di tipo stringa.

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // identificatore della proprietà
   );

Parametri

property_id

[in] Identificatore della proprietà. Forse uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Valore restituito

Valore di tipo stringa.

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//-- ottenere i dati sul Sistema Operativo e del terminale
   string os_ver  = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION);      // Sistema Operativo dell'utente
   string name    = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME);            // nome del terminale
   string path    = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);            // cartella da cui viene avviato il terminale
   string data    = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);       // cartella per la memorizzazione dei dati del terminale
   string common  = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // cartella comune per tutti i terminali client installati sul computer
 
//--- inviare i dati ottenuti al journal
   PrintFormat("OS: %s\nTerminal: %s\n- Path: %s\n- Data path: %s\n- Common Data path: %s"os_vernamepathdatacommon);
   /*
   OSWindows 10 build 19045
   TerminalMetaTrader 5
   - PathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Data pathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Common Data pathC:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
   */
  }