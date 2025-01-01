MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXContextClearColors
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextClearColors
Imposta un colore specificato su tutti i pixel per il buffer del rendering.
bool DXContextClearColors(
Parametri
context
[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().
color
[in] Colore di rendering.
Valore di Ritorno
In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .
Nota
La funzione DXContextClearColors() può essere utilizzata per cancellare il buffer del colore (color buffer) prima di eseguire il rendering del fotogramma successivo.