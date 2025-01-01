DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXContextClearColors 

DXContextClearColors

Imposta un colore specificato su tutti i pixel per il buffer del rendering.

bool  DXContextClearColors(
   int              context,      // handle del contesto grafico
   const DXVector&  color         // colore
   );

Parametri

context

[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().

color

[in] Colore di rendering.

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .

Nota

La funzione DXContextClearColors() può essere utilizzata per cancellare il buffer del colore (color buffer) prima di eseguire il rendering del fotogramma successivo.