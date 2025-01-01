DocumentazioneSezioni
Restituisce il numero di ordini nella cronistoria. Prima di chiamare HistoryOrdersTotal(), per prima cosa è necessario ricevere la cronologia delle operazioni e degli ordini con la funzione HistorySelect() o la funzione HistorySelectByPosition().

int  HistoryOrdersTotal();

Valore restituito

Valore di tipo int.

Nota

Non confondere gli ordini della cronistoria di trading con gli attuali ordini pendenti che vengono visualizzati nella scheda "Trade" della barra "BoxAttrezzi". L'elenco degli ordini che sono stati cancellati o hanno portato ad una transazione, possono essere visualizzati nella scheda "Cronistoria" del "BoxAttrezzi" del terminale client.

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- richiedere tutta la cronologia esistente sul conto
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- ottenere il numero di ordini nella lista e visualizzarlo nel journal
   int total=HistoryOrdersTotal();
   Print("Number of historical orders on the account: "total);
   /*
   risultato:
   Number of historical orders on the account496
   */
  }

