- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
initialize
Stabilisce una connessione con il terminale MetaTrader 5. Esistono tre opzioni di chiamata.
Chiamata senza parametri. Il terminale per la connessione viene trovato automaticamente.
|
initialize()
Chiamata specificando il percorso del terminale MetaTrader 5 a cui vogliamo collegarci.
|
initialize(
Chiamata specificando il percorso e i parametri dell'account di trading.
|
initialize(
Parametri
path
[in] Percorso del file metatrader.exe o metatrader64.exe. Parametro unnamed opzionale. Viene indicato per primo senza un nome di parametro. Se il percorso non è specificato, il modulo tenta di trovare il file eseguibile da solo.
login=LOGIN
[in] Numero del conto di trading. Parametro named opzionale. Se non specificato, viene utilizzato l'ultimo conto di trading.
password="PASSWORD"
[in] Password del conto di trading. Parametro named opzionale. Se la password non è impostata, la password per un determinato conto di trading salvato nel database del terminale viene applicata automaticamente.
server="SERVER"
[in] Nome del trade server. Parametro named opzionale. Se il server non è impostato, il server per un account di trading specificato salvato nel database del terminale viene applicato automaticamente.
timeout=TIMEOUT
[in] Timeout della connessione in millisecondi. Parametro named opzionale. Se non specificato, viene applicato il valore di 60.000 (60 secondi).
portable=False
[in] Flag del lancio del terminale in modalità portatile. Parametro named opzionale. Se non specificato, viene utilizzato il valore di False.
Valore di Ritorno
Restituisce True in caso di connessione riuscita al terminale MetaTrader 5, altrimenti - False.
Nota
Se necessario, il terminale MetaTrader 5 viene avviato per stabilire la connessione durante l'esecuzione della chiamata initialize().
Esempio:
|
import MetaTrader5 as mt5
See also