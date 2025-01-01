DocumentazioneSezioni
initialize

Stabilisce una connessione con il terminale MetaTrader 5. Esistono tre opzioni di chiamata.

Chiamata senza parametri. Il terminale per la connessione viene trovato automaticamente.

initialize()

Chiamata specificando il percorso del terminale MetaTrader 5 a cui vogliamo collegarci.

initialize(
   path                      // percorso al file EXE del terminale MetaTrader 5
   )

Chiamata specificando il percorso e i parametri dell'account di trading.

initialize(
   path,                     // percorso al file EXE del terminale MetaTrader 5
   login=LOGIN,              // account number
   password="PASSWORD",      // password
   server="SERVER",          // nome del server come specificato nel terminale
   timeout=TIMEOUT,          // timeout
   portable=False            // modalità portatile
   )

Parametri

path

[in] Percorso del file metatrader.exe o metatrader64.exe. Parametro unnamed opzionale. Viene indicato per primo senza un nome di parametro. Se il percorso non è specificato, il modulo tenta di trovare il file eseguibile da solo.

login=LOGIN

[in] Numero del conto di trading. Parametro named opzionale. Se non specificato, viene utilizzato l'ultimo conto di trading.

password="PASSWORD"

[in] Password del conto di trading. Parametro named opzionale. Se la password non è impostata, la password per un determinato conto di trading salvato nel database del terminale viene applicata automaticamente.

server="SERVER"

[in] Nome del trade server. Parametro named opzionale. Se il server non è impostato, il server per un account di trading specificato salvato nel database del terminale viene applicato automaticamente.

timeout=TIMEOUT

[in] Timeout della connessione in millisecondi. Parametro named opzionale. Se non specificato, viene applicato il valore di 60.000 (60 secondi).

portable=False

[in] Flag del lancio del terminale in modalità portatile. Parametro named opzionale. Se non specificato, viene utilizzato il valore di False.

Valore di Ritorno

Restituisce True in caso di connessione riuscita al terminale MetaTrader 5, altrimenti - False.

Nota

Se necessario, il terminale MetaTrader 5 viene avviato per stabilire la connessione durante l'esecuzione della chiamata initialize().

Esempio:

import MetaTrader5 as mt5
# visualizza i dati sul pacchetto MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# stabilisce la connessione MetaTrader 5 ad un conto di trading specificato
if not mt5.initialize(login=25115284, server="MetaQuotes-Demo",password="4zatlbqx"):
    print("initialize() fallito, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# visualizza i dati sullo stato della connessione, il nome del server e il conto di trading
print(mt5.terminal_info())
# visualizza i dati sulla versione MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# interrompe la connessione al terminale MetaTrader 5
mt5.shutdown()

