FrameFilter
Imposta il filtro di lettura del frame e sposta il puntatore all'inizio.
bool FrameFilter(
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().
Nota
Se una stringa vuota viene passata come primo parametro, il filtro funziona solo con un parametro numerico, cioè solo i frames con l'ID specificato verranno visualizzati. Se il valore del secondo parametro è ULONG_MAX, solo un filtro di testo funziona.
La chiamata di FrameFilter("", ULONG_MAX) è equivalente alla chiamata FrameFirst(), cioè pari a non utilizzare alcun filtro.