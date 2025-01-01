DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con i risultati di ottimizzazioneFrameFilter 

Imposta il filtro di lettura del frame e sposta il puntatore all'inizio.

bool  FrameFilter(
   const string  name,         // Nome pubblico/etichetta
   long          id            // ID pubblico
   );

Valore restituito

Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().

Nota

Se una stringa vuota viene passata come primo parametro, il filtro funziona solo con un parametro numerico, cioè solo i frames con l'ID specificato verranno visualizzati. Se il valore del secondo parametro è ULONG_MAX, solo un filtro di testo funziona.

La chiamata di FrameFilter("", ULONG_MAX) è equivalente alla chiamata FrameFirst(), cioè pari a non utilizzare alcun filtro.