HistorySelect

Recupera la cronistoria degli affari e degli ordini per il periodo di tempo specificato del server time

bool HistorySelect(

datetime from_date,

datetime to_date

);

Parametri

from_date

[in] Data di inizio della richiesta.

to_date

[in] Fine della data della richiesta.

Valore restituito

Restituisce true se ha successo, altrimenti restituisce false.

Nota

HistorySelect() crea un elenco di ordini e un elenco di trades in un programma-mql5, per l'ulteriore riferimento agli elementi di lista che usano le funzioni corrispondenti. La grandezza dell'elenco degli affari può essere restituita con la funzione HistoryDealsTotal (), la grandezza della lista degli ordini nella cronistoria può essere ottenuta usando HistoryOrdersTotal(). La selezione nella lista degli ordini dovrebbe essere meglio eseguita da HistoryOrderGetTicket(), per gli elementi nella lista delle offerte HistoryDealGetTicket() si adatta meglio.

Dopo aver usato HistoryOrderSelect(), l'elenco degli ordini nella cronistoria disponibile per il programma mql5 è resettata e nuovamente riempita dall'ordine trovato, se la ricerca di un ordine da parte del ticket è stata completata con successo. Lo stesso vale per l'elenco delle offerte disponibili per il programma mql5 - è resettato da HistoryDealSelect() e riempito nuovamente in caso di avvenuta ricezione di un numero di ticket di un affare.

Esempio:

voidOnStart()

{

color BuyColor =clrBlue;

color SellColor=clrRed;

//--- richiede la cronistoria di trade

HistorySelect(0,TimeCurrent());

//--- crea oggetti

string name;

uint total=HistoryDealsTotal();

ulong ticket=0;

double price;

double profit;

datetime time;

string symbol;

long type;

long entry;

//--- per tutti gli affari

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- cerca di ottenere i ticket degli affari

if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

//--- ottiene le proprietà delle offerte

price =HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE);

time =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);

symbol=HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL);

type =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);

entry =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ENTRY);

profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);

//--- solo per simbolo corrente

if(price && time && symbol==Symbol())

{

//--- crea l'oggetto prezzo

name="TradeHistory_Deal_"+string(ticket);

if(entry) ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time,price,0,0);

else ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time,price,0,0);

//--- imposta le proprietà dell'oggetto

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BACK,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,type?BuyColor:SellColor);

if(profit!=0) ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Profit: "+string(profit));

}

}

}

//--- applica sul grafico

ChartRedraw();

}

Vedi anche

HistoryOrderSelect(), HistoryDealSelect()